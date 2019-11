Vodafone, Vivek Badrinath nominato Ceo di TowerCo

Dal 1 °aprile 2020 Vivek Badrinath sarà Amministratore delegato di TowerCo, la nuova tower company europea di Vodafone, che vedrà la luce nel maggio 2020.

TowerCo sarà l’azienda responsabile del pieno sfruttamento delle infrastrutture di rete, con particolare attenzione agli accordi di condivisione con altri attori internazionali per raggiungere le massime efficienze operative e di costo.

“Sono lieto che Vivek, uno dei nostri dirigenti senior più esperti, guiderà la nostra nuova attività nel settore delle Torri, ha dichiarato Nick Read, amministratore delegato di Vodafone. “Riteniamo sia un giusto obiettivo quello di generare efficienze operative e incrementare le attività di locazione nel nostro portfolio, per riuscire a fornire maggior valore a vantaggio di tutti gli azionisti“.

Vivek Badrinath

Vivek Badrinath vanta una lunga carriera nel settore delle tlc. Prima di entrare a far parte di Vodafone e del Comitato esecutivo come CEO di AMAP, ora CEO Rest of World, nell’ottobre 2016, è stato vicedirettore generale di Orange.

È responsabile delle operazioni di Vodafone nel Gruppo Vodacom, India, Australia, Egitto, Ghana, Kenya e Nuova Zelanda.

Nuova riorganizzazione per Vodafone

Con il passaggio di Badrinath a TowerCo, si apre anche la procedura di semplificazione del management dell’operatore rosso, che rimuoverà proprio l’organizzazione regionale Rest of World a partire dall’inizio del prossimo anno fiscale.

A seguito di questa riorganizzazione, Shameel Joosub, Amministratore Delegato di Vodacom, entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Vodafone, con decorrenza 1 aprile 2020.

Shameel Joosub è diventato Amministratore Delegato di Vodacom Group nel settembre 2012. In precedenza, Shameel era Amministratore delegato di Vodafone Spagna e, prima ancora, Amministratore delegato di Vodacom South Africa. Shameel è membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo Vodacom e nell’agosto 2017 è stato nominato Amministratore non esecutivo e membro dell’Audit Committee di Safaricom, la principale società di comunicazione del Kenya.

In italia

In Italia, in base ai documenti consultati da Radiocor, Vodafone si appresta a confluire gli asset in Inwit, controllata da Tim, scindendo le attività interessate in una newco chiamata Vodafone Towers srl.

Il ramo d’azienda, a cui è attribuito un patrimonio netto di 221 milioni di euro, consiste in 10.977 siti distribuiti su tutto il territorio italiano e che successivamente si aggiungeranno alle 11mila torri già nel portafoglio di Inwit.