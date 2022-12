Vodafone vince il premio “Excellent Consistent Quality”. Il report Open Signal

Il report “ITALY – Mobile Network Experience Report November 2022” di Open Signal, società globale indipendente che analizza dell’esperienza di rete mobile dei consumatori, ha eletto Vodafone vincitrice nella Overall Experience di rete mobile.

Dal report, che analizza l’esperienza dei consumatori in ambito mobile per un periodo di tempo di 90 giorni dal 1 luglio al 28 settembre 2022, emerge una posizione dominante di Vodafone sia a livello nazionale che regionale:

Nell’analisi nazionale, Vodafone ha ottenuto tutti i riconoscimenti della Overall Experience: Video Experience, Games Experience, Voice App Experience, Download Speed Experience e Upload Speed Experience.

Anche in quella regionale Vodafone ha superato tutti i concorrenti nell’esperienza complessiva, comportandosi quasi allo stesso modo nelle varie regioni.

Inoltre Vodafone è risultata prima in quattro categorie su cinque (e prima a parimerito con Tim nella quinta) nella Overall Experience per i 5G user: una metrica che restituisce l’esperienza complessiva dei clienti abilitati al 5G, indipendentemente dal tipo di tecnologia disponibile e utilizzata al momento del test.

Vodafone vince il premio “Excellent Consistent Quality”

Gli utenti Vodafone hanno avuto l’esperienza più affidabile in Italia, con il punteggio più alto in Excellent Consistent Quality: l’80,2% dei test degli utenti Vodafone ha soddisfatto le soglie prestazionali minime consigliate per applicazioni comuni come la visione di video HD. Vodafone è anche vincitrice del parametro “Core Consistent Quality”, soddisfacendo i criteri per i casi di utilizzo meno impegnativi nel 91,2% dei test degli utenti, un vantaggio di oltre quattro punti percentuali rispetto all’87,1% di WindTre, secondo classificato.

Vodafone, velocità complessive di download e upload più elevate

Vodafone è inoltre l’unica vincitrice delle categorie Download Speed ​​Experience e Upload Speed ​​Experience. Gli utenti Open Signal su questa rete hanno registrato le velocità di download complessive medie più elevate, con un clock di 35,2 Mbps — 4,2 Mbps (13,4%) più veloce rispetto a WindTre, al secondo posto. Gli utenti di Vodafone hanno osservato una velocità media complessiva di upload di 10,6 Mbps.