Vodafone Tv, accordo con Turner per la nuova serie tv ‘Search party’

Vodafone Italia e Turner, società del Gruppo Time Warner, siglano un accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia su Vodafone TV della serie targata TBS “Search Party”.

Questo accordo consolida ancora di più la collaborazione tra Vodafone e Turner già presente con il meglio del catalogo kids di Cartoon Network (come Clarence, Lo Straordinario Mondo di Gumball e molti altri) su Vodafone TV, che integra in un’unica piattaforma il meglio della tv tradizionale e dei contenuti on demand.

Così, la Vodafone TV va ad arricchire ulteriormente la propria library affiancando contenuti innovativi e di qualità, a un’esperienza di visione semplice e immediata, anche grazie alla possibilità di vedere ovunque e in qualsiasi momento i propri programmi preferiti grazie all’App per smartphone e tablet.

Search Party in prima visione esclusiva su Vodafone TV – è una dark comedy che segue le (dis)avventure di quattro ventenni alle prese con l’improvvisa e misteriosa scomparsa di Chantal, un’ex compagna di college.

La protagonista è Dory (Alia Shawkat), una ragazza fragile, frustrata, non particolarmente fiera del suo ruolo nel mondo e bloccata con il suo ragazzo Drew (John Reynolds) in una relazione sentimentale stantia e disconnessa. Dory si sente, inoltre, lontana dai suoi più cari amici: il narcisista Elliott (John Early) e Portia (Meredith Hagner), un’attrice sempre in bilico tra insicurezza cronica e un patologico egocentrismo.

Quando Dory scopre che Chantal, una ragazza che conosceva a malapena all’università, è scomparsa, inspiegabilmente non riesce a non pensare a questo mistero.

Nonostante non abbia alcun legame affettivo con la ragazza, Dory decide di trascinare i suoi amici e il suo fidanzato nella ricerca di Chantal. I giovani, abituati ad una vita agiata e serena tra i brunch e le feste di Brooklyn, si ritroveranno in una situazione pericolosa e sinistra.

Il cast di Search Party è composto da un gruppo di giovani attori comici, tra cui John Early, John Reynolds, Meredith Hagner e Brandon Micheal Hall.

La serie – la cui seconda stagione è al momento in onda negli Stati Uniti – vede come executive-producers: Michael Showalter (Hello, My Name Is Doris, Wet Hot American Summer), Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers (Fort Tilden e Wet Hot American Summer: First Day of Camp), Tony Hernandez (Broad City, Inside Amy Schumer, Louie) e Lilly Burns (Broad City, Difficult People, Younger).