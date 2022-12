Vodafone, spot di Natale e per l’efficienza energetica delle aziende

Due spot in arrivo, uno in vista del periodo natalizio e l'altro di Vodafone Business destinato al segmento aziendale per la promozione di misure di risparmio energetico.

Per gli italiani il Natale è sinonimo di famiglia, affetti e vicinanza, e la tecnologia può aiutare a restare connessi con le persone care. Secondo l’indagine “Il Natale degli italiani”, realizzata da BVA-Doxa per Vodafone, la tecnologia rappresenta, per l’88% degli intervistati, un elemento che unisce e che permette alle persone di ritrovarsi e riprendere i rapporti soprattutto in occasione delle festività. La Generazione Z (18-24 anni), in particolare, è quella che associa in misura maggiore le festività natalizie alla “nostalgia”, che spinge a voler trascorrere questo periodo con la famiglia e gli affetti. Il report è disponibile a questo link.

In parallelo, a partire dal 5 dicembre, andrà in onda anche lo spot di Vodafone Business che vuole essere al fianco delle piccole, medie, grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione con le soluzioni per la digitalizzazione dei processi e di efficientamento energetico. La campagna tv di Vodafone Business ha visto anche la partecipazione di IVECO che sui propri mezzi utilizza la rete Vodafone per monitorare digitalmente l’efficienza e i consumi delle flotte dei propri clienti e per garantire la sicurezza necessaria ai conducenti. Al link lo spot tv https://www.youtube.com/watch?v=T8w7ZXHMMNY&feature=youtu.be