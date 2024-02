Disco verde della Commissione Ue all’acquisizione di Vodafone Spagna da parte del fondo britannico Zegona per 5 miliardi di euro.

Disco verde della Commissione Ue all’acquisizione di Vodafone Spagna da parte del fondo britannico Zegona per 5 miliardi di euro. L’Antitrust europeo non ha ravvisato motivi per avviare un’analisi approfondita sull’operazione.

Secondo El Economista, Bruxelles ha scritto a Zegona in settimana facendo sapere che non ci sono richieste di chiarimento di alcun tipo.

A questo punto Zegona e Vodafone Spagna hanno bisogno soltanto del via libera da parte della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, che sta valutando l’impatto dell’operazione sul mercato iberico. Al momento sembrano quindi rispettati i tempi fissati da Zegona, che vorrebbe chiudere l’operazione entro il primo trimestre anche perché la sensazione è che l’autorità spagnola non porrà ostacoli al deal.