Vodafone Smart Passport +: i nuovi pacchetti per chiamare e navigare all’estero

Vodafone rinnova il portafoglio Smart Passport +, l’insieme di opzioni per chiamare, mandare SMS e navigare fuori dall’Unione Europea.

Da oggi le opzioni Smart Passport + sono ancora più ricche e convenienti e includono più di 40 nuove destinazioni: per i clienti voce che viaggiano in USA e Canada sono disponibili 60 minuti, 60 SMS e 500 Mega a 3 euro al giorno (solo in caso di utilizzo). Per quei clienti che viaggiano in Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco i Mega sono 200.

Per tutti gli altri Paesi, i clienti Vodafone possono utilizzare Smart Passport+ Mondo: in India e Thailandia, ad esempio, sono disponibili 30 minuti, 30 SMS e 500 Mega a 6 euro al giorno (solo in caso di utilizzo), in Messico i minuti e gli SMS sono 30 e i Mega 300 (solo in caso di utilizzo).

Per i clienti con un SIM dati sono invece disponibili i prodotti Internet Passport+ con 1 Giga a 6 euro al giorno (solo in caso di utilizzo) in USA, Canada, Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco. Per tutti gli altri Paesi c’è Internet Passport+ Mondo: in India e Tailandia, ad esempio, con 500 Mega a 6 euro al giorno (solo in caso di utilizzo) in Messico con 300 Mega a 6 euro al giorno (solo in caso di utilizzo).

Smart Passport + e Internet Passport+ sono incluse in tutte le offerte di Vodafone e sono valide per i Paesi fuori dall’Unione Europea.

Nei Paesi dell’Unione Europea, invece, i clienti Vodafone voce o dati possono utilizzare la propria offerta senza costi aggiuntivi, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.