Vodafone si conferma miglior operatore mobile d’Italia

Vodafone nel Report sull’esperienza della rete mobile di Opensignal pubblicato oggi, Vodafone continua a vincere il maggior numero di premi nazionali, aggiudicandosi tutti e cinque i premi disponibili per l’esperienza complessiva ed entrambi i premi disponibili per la Coerenza dell’esperienza utente.

L’esperienza più coerente – Secondo la società di analisi delle reti mobili, gli utenti Vodafone hanno l’esperienza più coerente in Italia, con l’81,8% dei test effettuati dagli utenti Vodafone che soddisfano le soglie minime di prestazioni raccomandate per le applicazioni più comuni ed esigenti, come la visione di video in HD, misurate dalla metrica Excellent Consistent Quality. Vodafone si aggiudica dunque i premi per la coerenza Excellent Consistent Quality e Core Consistent Quality per la coerenza per la terza volta consecutiva, essendo l’unico vincitore da quando entrambi i premi sono stati inseriti per la prima volta nei rapporti Opensignal sull’esperienza della rete mobile in Italia.

Le categorie

Velocità di download e upload – Gli utenti Vodafone hanno la più alta velocità complessiva di download e upload. Vodafone è l’unica ad aggiudicarsi i premi Download Speed Experience e Upload Speed Experience. Gli utenti Vodafone registrano la velocità media di download più elevata, pari a 37,2 Mbps e vedono una velocità media complessiva di upload di 11 Mbps.

Esperienza video – Gli utenti con rete Vodafone hanno la migliore esperienza di streaming video in Italia. Questo è il quinto rapporto consecutivo sull’esperienza di rete mobile in cui Vodafone vince il premio Video Experience per l’Italia, aggiudicandoselo con un punteggio di 68,8 punti su una scala di 100 punti.

Esperienza complessiva utenti 5G – Vodafone ottiene anche un posizionamento di eccellenza per quanto riguarda l’esperienza complessiva degli utenti 5G, posizionandosi prima su tre dei cinque indicatori considerati (Esperienza di videogame, con app vocali, velocità di upload).

Il periodo di rilevazione – In questo rapporto Opensignal ha analizzato i dati reali raccolti nei 90 giorni che vanno dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 per confrontare l’esperienza di rete mobile fra gli operatori nazionali.

I precedenti riconoscimenti