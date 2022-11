Vodafone parteciperà alla Milano Games Week – l’evento dedicato al gaming e agli esports che si terrà a Milano dal 25 al 27 novembre – con la “Vodafone Unstoppable Cup“, un torneo su Fornite in cui tutti i gamer potranno sfidarsi.

Attenzione per i gamers

Dopo la partecipazione al Lucca Comics, Vodafone conferma così la sua attenzione al mondo del gaming per mettere al servizio di tutti gli appassionati la sua tecnologia e la sua rete. Vodafone vuole garantire a tutti i giocatori un’esperienza di gioco di altissima qualità, sia in casa che fuori casa, grazie alla stabilità e alle prestazioni della rete, caratterizzata da banda ultralarga e da una bassissima latenza.

100 gamers alla finale del 26 novembre

La “Vodafone Unstoppable Cup” prevede una prima fase di qualificazioni – in corso in questi giorni – per poter decretare i 100 gamer che parteciperanno alla finale del torneo il 26 novembre, gareggiando all’interno dell’Esport PG Arena. La competizione potrà essere seguita in diretta (a questo link) e sarà commentata da Pow3r e Xiuder, due dei più famosi gamer influencer italiani.

Nella stessa giornata, Pow3r e Xiuder gareggeranno contro alcuni gamer presenti all’evento in una sfida sulla nuova mappa di Vodafone, la “Home of Unstoppable”. Presentata in occasione del Lucca Comics, la mappa rappresenta la città medievale di Lucca arricchita da elementi tech e “futuristici”: in ogni sessione di gioco i gamer avranno l’obiettivo di riparare dei “generatori” entro un limite di tempo, evitando di essere fermati dal cosiddetto “cacciatore”, un giocatore selezionato a turno tra i vari partecipanti. Ogni volta che un giocatore riesce a raggiungere l’obiettivo guadagna vantaggi, come una “ricarica completa” o una “supervelocità”, per proseguire nel gioco e provare a vincere la sfida.

Oltre ad avere un’esperienza di gioco amplificata e performance evolute grazie alla qualità, alla potenza e all’affidabilità della rete Vodafone, i clienti possono scegliere una delle offerte Vodafone di rete fissa con la possibilità di acquistare in tutti i Vodafone store le console di gioco PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, rateizzandone l’intero importo grazie al programma EasyTech, con cui è possibile acquistare la migliore tecnologia sul mercato con soluzioni convenienti.

Ulteriori informazioni sulla “Vodafone Unstoppable Cup” a questo link.