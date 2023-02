Vodafone Group chiude il terzo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in aumento del 2,7%, tiene l’Italia con clienti del second brand .ho sopra i 3 milioni e domanda di connettività aziendale in crescita anche grazie ai voucher.

Il gruppo Vodafone ha realizzato ricavi pari a 11,6 miliardi di euro nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, in flessione dello 0,4% a livello reported rispetto allo stesso periodo del bilancio precedente ma in aumento del 2,7% a livello organico.

I ricavi da servizi, invece, hanno raggiunto nel periodo quota 9,52 miliardi, in calo dell’1,3% a livello reported e in aumento dell’1,8% a livello organico. Per l’intero anno fiscale 2022-2023 il gruppo prevede di raggiungere un EbitdaaL adjusted di 15-15,2 miliardi e un flusso di cassa libero adjusted di quasi 5,1 miliardi.

“Sebbene continuiamo a perseguire i nostri obiettivi finanziari per l’anno in corso, il recente calo dei ricavi in Europa dimostra che possiamo fare meglio. Dobbiamo fare di più per i nostri clienti, offrendo connettività di qualità in modo semplice. Abbiamo già preso provvedimenti, tra cui la semplificazione della nostra struttura per dare ai mercati locali piena autonomia e responsabilità nel prendere le migliori decisioni commerciali per i loro clienti. Inoltre, abbiamo avviato iniziative per generare circa la metà del nostro obiettivo di risparmio sui costi di 1 miliardo di euro. C’è ancora molto da fare e il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio migliore ai nostri clienti, di diventare un’azienda più semplice e di realizzare la crescita”, ha commentato il Ceo del gruppo Margherita Della Valle.

Risultati in Italia

In Italia, i ricavi da servizi sono diminuiti del 3,3% (Q2: -3,4%) a causa della continua pressione sui prezzi nel segmento mobile e un minor contributo alla crescita dei ricavi MVNO. Questi fattori sono stati in parte controbilanciati dalla forte domanda delle Imprese per la connettività e i servizi digitali e azioni di prezzo mirate che supportano l’ARPU mobile.

Nel mobile, il second brand “ho.” ha continuato a crescere, con 52.000 aggiunte nette, e ora conta 3 milioni di clienti.

La base di clienti a banda larga su linea fissa è diminuita di 15.000 clienti, tuttavia, la domanda aziendale per la connettività e i servizi digitali è stata forte, con l’incoraggiamento dell’adozione da parte dei clienti del programma di voucher aziendali nel quadro del Pnrr. La base di clienti convergenti Consumer è rimasta stabile a 1,3 milioni, con il 55% di clientela convergente.

A ottobre lanciato il nuovo servizio wireless fisso 5G, con la copertura di circa 3,2 milioni di famiglie. Questo integra il sistema di accesso wireless fisso 4G, che copre 2,2 milioni di famiglie. Aggiunti 8.000 clienti di accesso wireless fisso, inclusi nella base di clienti mobili.