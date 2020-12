Vodafone e Disney presentano “Neo”, l’innovativo smartwatch per bambini. Vodafone e Disney hanno unito la loro esperienza nella tecnologia e nell’intrattenimento per realizzare un dispositivo che coniughi funzionalità, design e divertimento.

Il risultato è Neo, lo smartwatch per bambini che permetterà ai genitori di restare connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emojis e ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale.

Grazie alla tecnologia Vodafone, Neo consente ai bambini di scoprire, giocare e crescere: una fotocamera frontale integrata permette ai piccoli di immortalare le loro avventure quotidiane, il tracker di attività e il contapassi registrano i movimenti ed è inoltre possibile impostare obiettivi da raggiungere per incoraggiare le attività. D’altra parte Neo garantisce ai genitori di restare connessi ai loro figli anche quando sono lontani, attraverso chiamate, chat e videomessaggi[2].

La Vodafone Smart App consente a genitori e familiari il controllo totale dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo. Il calendario e il meteo danno maggiore indipendenza ai più piccoli mentre i genitori possono impostare anche eventi e promemoria.

Neo è il “primo passo” per restare sempre connessi fra genitori e figli in un ambiente sicuro e divertente, senza accesso a internet o ai social.

“Come prodotto di punta – ha affermato Lutfu Kitapci, Managing Director, Vodafone Smart Tech – Neo dimostra quanto Vodafone stia investendo nella categoria smart tech e stia costruendo una piattaforma capace di creare valore per il business, consentendoci al contempo di differenziarci in questo settore in importante crescita. Unendo le riconosciute capacità di Vodafone nel design e nella tecnologia e i personaggi più amati Disney abbiamo creato un prodotto unico, che sarà molto apprezzato sia dai figli che dai genitori. Realizzare prodotti con chiari utilizzi e applicazioni, tutti controllati in modo semplice e intuitivo tramite la Vodafone Smart App, e distribuirli in diversi mercati ci consente di sviluppare funzionalità e caratteristiche coerenti in tutti i dispositivi. Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E non c’è nulla di più importante di restare connessi con i propri figli”.

“Siamo entusiasti – ha commentato John Love, VP, Interactive Experiences at Disney Parks, Experiences and Products – di reinventare le possibili esperienze nel mondo degli smartwatch per bambini grazie a questa collaborazione in un settore a rapida crescita. Unendo design e tecnologia all’avanguardia, da un lato, e i personaggi più amati di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, abbiamo creato un’esperienza realmente innovativa per i bambini”.

Yves Béhar, fondatore e Capo designer a fuseproject ha dichiarato: “La progettazione di Neo ha richiesto la ricerca di un equilibrio fra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori, facilità d’uso e portabilità. Abbiamo creato un prodotto inclusivo e accessibile, senza scendere a compromessi sull’esperienza dell’utente e con un design industriale innovativo”.

Grazie ai personaggi e ai contenuti Disney, i bambini possono personalizzare la loro esperienza con Neo scegliendo il proprio ‘aiutante’ fra i celebri personaggi Disney, quali Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura, e il Bambino, personaggio della recente serie di grande successo di Disney+, The MandalorianTM. I bambini possono cambiare il personaggio selezionato quando vorranno e divertirsi con un’attività a tema che riproduce gli effetti sonori dei personaggi selezionati quando iniziano a muoversi. L’orologio sarà inoltre costantemente aggiornato con altri personaggi ed esperienze.

Il progetto che ha portato allo sviluppo di Neo fa parte di una collaborazione creativa fra Vodafone e Disney, con la partecipazione di Yves Béhar, rinomato designer, e del suo team di fuseproject, che grazie alla sua esperienza ha dato un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech.

Neo integra un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e un software pensato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney. Dotato di connettività mobile d’eccellenza e con alcuni dei personaggi Disney più famosi di sempre, questo prodotto offrirà ai bambini uno smartwatch con un’esperienza davvero imbattibile.

Neo, l’ultimo nato della gamma “Designed and Connected by Vodafone”, si configura in modo semplice e intuitivo tramite la Vodafone Smart App, creando un ecosistema connesso e consentendo molteplici utilizzi e applicazioni.