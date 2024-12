Vodafone, più smart working per i dipendenti di Roma durante il Giubileo

Vodafone Italia ha siglato stamane nella sede di Roma di Unindustria, un accordo con le Organizzazioni Sindacali per estendere la flessibilità lavorativa agli oltre 630 dipendenti che lavorano negli uffici romani, che a partire da gennaio 2025 potranno usufruire di giornate aggiuntive di lavoro flessibile.

L’iniziativa, risultato del dialogo costante con le istituzioni e i sindacati, anche a fronte del recente Accordo Quadro sul lavoro agile siglato il 16 ottobre u.s. in Campidoglio, si inserisce nel più ampio percorso avviato da Vodafone e ha il duplice obiettivo di contribuire ad alleggerire la mobilità cittadina durante il Giubileo e facilitare al contempo le esigenze personali delle lavoratrici e dei lavoratori di Vodafone Italia. L’accordo è in continuità con l’attuale modello che già prevede la possibilità di svolgere il lavoro da remoto per due giorni la settimana per i dipendenti che lavorano nei call center e fino a tre giorni alla settimana per le altre funzioni aziendali.

L’accordo, sottoscritto con il supporto di Unindustria, prevede, per il periodo in corrispondenza con gli eventi giubilari, 15 giorni in più di smart working per tutti i dipendenti che lavorano negli uffici della sede di Roma di Vodafone Italia. I giorni aggiuntivi verranno pianificati con l’azienda per coloro che lavorano nei call center, per le altre funzioni aziendali i giorni sono utilizzabili liberamente, entro il 2025, in corrispondenza e nei giorni precedenti e/o successivi agli eventi organizzati per il Giubileo.

L’obiettivo condiviso con le OO. SS. si integra nel quadro di un percorso pluriennale avviato congiuntamente, in cui lo smart working non è solo una leva strategica per migliorare la qualità della vita delle persone che lavorano in Vodafone, ma anche la sostenibilità delle nostre città, contribuendo in tal modo al benessere collettivo. Adottare il lavoro agile significa infatti limitare gli spostamenti quotidiani, riducendo il numero di veicoli in circolazione. Un impatto positivo che si traduce in un abbattimento delle emissioni di CO₂, una mobilità urbana più fluida e, soprattutto, una città più vivibile per tutti.

Grazie all’accordo è così possibile contribuire alla gestione di 27 eventi Giubilari che, complessivamente, si svolgeranno in corrispondenza di 77 giorni nell’arco del 2025, delle quali 31 in corrispondenza di giornate lavorative.

Lo smart working in Vodafone Italia:

Vodafone Italia è stata tra le prime aziende del settore a sperimentare il modello di smart working, adottando la modalità di lavoro ibrido già dal 2013. Con l’avvento della pandemia, è cresciuta la consapevolezza dell’importanza del lavoro ibrido quale opportunità di responsabilizzazione, di lavoro per obiettivi, di fiducia e rafforzamento del legame tra azienda e dipendenti. Nel novembre 2020 Vodafone ha raggiunto con le rappresentanze sindacali un accordo sullo smart working, che ha aperto la strada ad un nuovo modello inclusivo di lavoro agile.

Oggi l’attuale modello prevede per i dipendenti delle aree di business e di staff due giorni di lavoro in sede e tre giorni di flessibilità per i dipendenti del Call Center, un’alternanza settimanale di tre giorni in azienda e due in smart working. Si aggiungono poi sei giorni di lavoro da remoto che il collaboratore può liberamente scegliere durante tutto il periodo dell’accordo e la possibilità per le parti di valutare diverse modulazioni durante i periodi di chiusura collettiva e nei giorni festivi. È prevista ulteriore flessibilità: giornate aggiuntive di lavoro agile di cui tutti i lavoratori possono godere per motivi legati a situazioni eccezionali come, ad esempio, allerta rossa meteo o sciopero dei mezzi pubblici.

L’accordo sul lavoro agile fa parte di un più ampio sistema di welfare aziendale, e conferma tutte le iniziative di inclusione e a supporto della vita privata e lavorativa delle persone in Vodafone Italia. In particolare, per le persone con disabilità o particolari condizioni di salute, caregiver, neogenitori, genitori unici e dipendenti vittime di violenza domestica è possibile richiedere una diversa modulazione della percentuale di lavoro agile, compatibile con le proprie necessità personali.

