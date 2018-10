Vodafone, più che raddoppiati in un anno virus e malware bloccati da Rete Sicura

Più che raddoppiate in un anno le minacce informatiche bloccate da Rete Sicura, il servizio anti virus e anti malware di Vodafone che, grazie alla funzione “Navigazione Protetta”, consente ai clienti di navigare in maniera sicura sul web, sia da mobile, sia da rete fissa, evitando possibili attacchi virus e azioni di phishing.

Lo rende noto l’operatore, che in occasione del mese della cybersecurity ha pubblicato il primo report annuale su come i clienti Vodafone vengano protetti da virus e malware durante la navigazione su Internet grazie, appunto, a Rete sicura, il prodotto presente gratis in ogni offerta per i primi 2 mesi, che poi si rinnova a 1 euro al mese. Il servizio è gratuito con l’offerta Shake Remix Unlimited Junior.

Fra i principali dati che emergono dal Vodafone Italy Secure Net Marketing Report relativi alla parte mobile, tra gennaio e giugno 2018 Rete sicura ha bloccato 935 milioni di minacce; si registra un incremento del 183% di virus bloccati e del 124.4% di malware; la maggior parte delle minacce bloccate in questo periodo sono dovute al fenomeno di criptomining in Europa, generato da Coinhive.com. Nel report si riportano le maggiori minacce rilevate sul mese di agosto.

Come funziona Rete sicura? Si basa su una tecnologia direttamente integrata nell’infrastruttura di rete e non ha bisogno di app per funzionare. Grazie alla soluzione Allot, Rete Sicura integra due delle maggiori basi dati virus quali Kaspersky e Sophos. La tecnologia alla base è quella del “traffic inspection”, che consente di analizzare sia la destinazione (URL o indirizzo IP) che il contenuto (i pacchetti dati) e, se infetti, di bloccarli alla fonte, tramite l’applicazione di filtri Antivirus e Parental Control.

Di seguito il report completo: https://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/La-nostra-Rete-Veloce/Rete-Sicura/Vodafone-Rete-Sicura