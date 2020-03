Vodafone offre ai suoi clienti la piattaforma Happy Black

Con Happy Black #iorestoacasa edition un’opportunità anche per le tante aziende partner per comunicare con i propri clienti.

A partire da oggi, con Happy Black #iorestoacasa edition Vodafone offre ai suoi clienti un catalogo di contenuti e servizi ancora più ricco. Con l’occasione Vodafone regala a tutti i nuovi iscritti il primo mese di Happy Black.

Un’opportunità anche per le tante aziende partner di Vodafone che in questo momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria hanno a disposizione la piattaforma Happy e gli altri canali Vodafone per raggiungere i propri clienti in modo digitale.

Un’iniziativa che si unisce a quelle già messe in campo da Vodafone per i clienti, le aziende e per i giovani studenti di tutto il territorio nazionale durante l’emergenza Covid-19.

È possibile attivare Happy Black #iorestoacasa attraverso l’app My Vodafone, disponibile per tutti clienti consumer – ricaricabili e abbonamento – con SIM voce attiva. Dopo il primo mese gratuito Happy Black avrà un costo di 1,99€ al mese.

Grazie alla partecipazione e alla collaborazione di tante aziende partner di Vodafone, da oggi i clienti Happy Black avranno a disposizione una selezione ancora più ampia di offerte esclusive. Questo mese sono molte le opzioni pensate per consentire ai clienti di intrattenersi e rimanere informati direttamente a casa, con sconti esclusivi con partner come il Corriere della Sera, Condé Nast (abbonamenti digitali a La Cucina Italiana, Wired, Vogue), NOW TV (6 mesi di Ticket Serie TV NOW TV a 5 euro al mese, anziché 9,99 euro), Infinity (6 mesi di prova gratuita), TIDAL (3 mesi di prova gratuita). All’interno del catalogo sono disponibili tanti vantaggi anche con laFeltrinelli e IBS.it, Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Uber Eats, Douglas, Privalia è parte di Veepee, OVS, Venchi, Nespresso e tanti altri.