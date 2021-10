Vodafone offre ai suoi clienti la possibilità di aderire a un’offerta di rete fissa Vodafone e di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart.

Il bundle

Il meglio della connettività Vodafone e della tecnologia per la casa insieme in un’unica offerta. Da questo mese Vodafone offre ai suoi clienti la possibilità di aderire a un’offerta di rete fissa Vodafone e di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart. La nuova offerta dedicata alle famiglie è raccontata da un nuovo spot tv che vede protagonisti Alessandro Cattelan e una “famiglia Vodafone”, i cui componenti riescono a stare vicini, anche se fisicamente lontani, grazie alla tecnologia e alla velocità della fibra Vodafone.

Prodotto tech a scelta

Per offrire sempre più valore ai suoi clienti, Vodafone propone un’offerta che unisce il meglio della connettività della rete Vodafone e il meglio della tecnologia per la casa. Aderendo a un’offerta Fibra o a un Family Plan – l’offerta convergente fisso-mobile –, i clienti Vodafone possono scegliere di avere in bundle un prodotto tech – o più di uno, fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart – il cui intero importo viene rateizzato.

Le Smart TV incluse nelle nuove offerte Vodafone sono televisioni di nuova generazione con cui poter continuare a vedere i canali dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, che avverrà a partire dal 20 ottobre. Al momento è possibile accedere all’offerta direttamente negli store Vodafone; sarà disponibile a breve anche l’acquisto online con assistenza dell’operatore. Le nuove offerte comprendono inoltre la possibilità di acquistare una console di gioco, disponibile nei negozi Vodafone a partire dalla seconda metà di ottobre, oppure il V-Home Mini di Vodafone, una soluzione semplice e intuitiva da installare e utilizzare che permette di migliorare il monitoraggio e il comfort della propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi con la massima semplicità direttamente dal proprio smartphone, trasformando la propria abitazione in una Smart Home.

Lo spot

Le nuove offerte Vodafone sono raccontate in uno spot con Alessandro Cattelan in onda sulle principali emittenti televisive a partire da martedì 12 ottobre. Il testimonial Vodafone apre lo spot chiedendosi: “È possibile essere lontani e vicini in ogni momento?”. E proprio a partire da questa domanda si snoda la storia: ambientato tra il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova e la casa di una “famiglia Vodafone”, lo spot racconta come qualsiasi cosa, anche superare le distanze e far sentire vicine persone in realtà lontane, diventi possibile grazie alla tecnologia Vodafone e alle persone che la usano. La mamma della famiglia protagonista lavora come guardiana notturna al museo, ma grazie alla connessione Vodafone e alla migliore tecnologia per la casa inclusa nelle nuove offerte in bundle, riesce a trascorrere la serata “a casa” con la sua famiglia. La nuova campagna Vodafone è on air con spot da 30” e da 15” e sui canali digital e social.