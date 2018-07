Vodafone lancia ‘V-Sos Band’, il braccialetto IoT per le emergenze

Vodafone lancia V Sos Band, il primo wearable della categoria “V by Vodafone” che consente di fare una chiamata sos in caso di bisogno, utile quindi per gli anziani che stanno in casa da soli, per gli sportivi o in caso di violenza subita, con rilevatore di caduta e posizione.

Vodafone è pronta ad allargare la sua gamma di prodotti IoT sotto il marchio V by Vodafone con un nuovo braccialetto smart, grazie all’arrivo di “V-SOS Band by Vodafone”, il primo wearable della linea “V by Vodafone” che consente di ricevere assistenza in caso di emergenza.

Lanciata a novembre del 2017, “V by Vodafone” è la linea IoT di Vodafone pensata per il mercato consumer, che offre ai consumatori una gamma di dispositivi connessi da utilizzare a casa, in viaggio e per il tempo libero (V-Camera, V-Auto, V-Bag, V-Pet).

Gli analisti stimano che entro il 2020 nei paesi in cui Vodafone opera ci saranno più di 370 milioni di dispositivi di consumo, elettronici e domestici, in grado di connettersi alle reti mobili IoT, rispetto ai circa 50 milioni di oggi.

“V-SOS Band by Vodafone” è un braccialetto che consente di ricevere assistenza in caso di emergenza, pensato per chi vuole vivere la quotidianità e il tempo libero in modo più indipendente, ad esempio per chi ha problemi legati alla mobilità, o per chi pratica sport. Con un costo di 79 euro per il dispositivo, e un canone mensile di 5 euro per i servizi. Per chi è già cliente di Vodafone, l’abbonamento mensile viene automaticamente addebitato sulla propria fattura.

Serpil Timuray, Chief Commercial and Strategy Officer del Gruppo Vodafone dichiara: “La nostra linea di prodotti “V by Vodafone” consente ai nostri clienti di stare vicino e proteggere le persone e gli oggetti importanti per loro, sempre e ovunque. “V-SOS Band by Vodafone”, in particolare, permetterà ai nostri clienti vivere con maggiore indipendenza e, allo stesso tempo, sicurezza, grazie alla possibilità di poter contattare i propri cari quando necessario.”

Il dispositivo ha una SIM card integrata, la “V-Sim by Vodafone”, che, in caso di emergenza, utilizza la rete mobile per trasmettere una notifica con indicazioni sulla posizione fino a quattro familiari o contatti configurati dall’utente. Le funzioni del dispositivo includono:

Pulsante SOS – premendo per tre secondi un apposito pulsante sul braccialetto, i contatti scelti dall’utente che indossa il dispositivo vengono avvisati dell’emergenza tramite l’app “V-SOS Band by Vodafone”. Durante l’emergenza, l’utente vede la spia presente sul braccialetto cambiare colore, da rosso a giallo a verde, in modo da conoscere il momento in cui l’emergenza viene presa in carico, e in qualsiasi momento è possibile premere di nuovo il pulsante per annullare l’sos.

Attivare i servizi “V by Vodafone” è molto semplice: basta che il cliente acceda all’app “V by Vodafone” da uno smartphone e scansioni il QR code che trova sulla confezione del prodotto. I dispositivi connessi verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla rete.