Vodafone lancia Happy & Win, il nuovo concorso premi

Sarà disponibile a partire da domani il nuovo concorso targato Vodafone Happy pensato per coinvolgere e premiare i clienti con regali esclusivi attraverso un’esperienza completamente digitale all’interno dell’app MyVodafone.

Dal 26 settembre fino al 28 ottobre, Happy & Win offre la possibilità di vincere uno smartphone ogni ora (tra i modelli Huawei P30, Huawei Y5, LG G8S, LG K50, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy A10, Xiaomi RedMi7, Xiaomi Mi9), una crociera al giorno sulla nuova Costa Smeralda e una BMW X2 ogni settimana.

Partecipare è semplice. I clienti del’operatore dovranno accedere all’app My Vodafone e attivare la promo 10 Giga per 48 ore al costo di 0.99 euro, mentre i clienti che hanno attivato o attivano Happy Black possono giocare gratuitamente una volta al giorno.

Successivamente, basta entrare nella sezione Happy & Win dell’app e partecipare per scoprire subito se si ha vinto uno dei premi in palio.

Trattasi di un’iniziativa molto interessante che rispecchia la strategia di Vodafone di offrire ancora più valore ai propri clienti inaugurata dal programma fedeltà Vodafone Happy e, a seguire, da Happy Black. Quest’ultimo a soli pochi mesi dal lancio conta già tantissimi iscritti e offre loro la possibilità di scegliere ogni mese, in totale libertà e con la massima semplicità, tra tante offerte e convenzioni esclusive: dagli sconti con partner come TIDAL e Infinity, fino alle promozioni per l’ingresso al cinema o per cene in ristoranti selezionati. Disponibile per tutti clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento, Happy Black è attivabile attraverso l’app My Vodafone e nei negozi al costo di 1.99 euro al mese.

Vodafone Happy oggi può contare su oltre 9,2 milioni di iscritti.