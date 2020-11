Vodafone Italia vince il premio “HR team dell’anno Diversity & Inclusion”

Vodafone riconosciuta come “modello di eccellenza e di impegno pluriennale nel creare un ambiente lavorativo inclusivo, che faccia leva sulla diversità per il coinvolgimento dei dipendenti e per la competitività dell'azienda stessa”.

Vodafone Italia è stata riconosciuta miglior datore di lavoro per la Diversity & Inclusion con il premio Le Fonti Awards “HR Team dell’Anno Diversity & Inclusion”.

“In questo periodo così complesso dove tutti stiamo imparando a vivere e lavorare in maniera diversa, non dobbiamo perdere terreno sul fronte della parità di genere e dell’inclusione”, ha commentato Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia.

“Come Vodafone Italia – ha precisato il direttore – stiamo proseguendo nel percorso di valorizzazione delle diversità su cui ci siamo storicamente distinti, e in quest’ottica si inserisce anche il recente accordo con le parti sociali sul tema del lavoro agile. Il premio ricevuto da Le Fonti riconosce gli sforzi fatti in questo campo da tutto il team HR”.

Il premio, giunto alla decima edizione, ha riconosciuto l’importanza delle iniziative di Vodafone Italia per valorizzare la diversità e l’inclusione all’interno dell’azienda.

In particolare Vodafone è stata riconosciuta, “un modello di eccellenza e di impegno pluriennale nel creare un ambiente lavorativo inclusivo che faccia leva sulla diversità per il coinvolgimento dei dipendenti e per la competitività dell’azienda stessa. Per aver fatto della consapevolezza e dell’abbattimento di pregiudizi e barriere la propria mission anche grazie a percorsi formativi”.

Vodafone si è sempre distinta per il valore attribuito alla diversità e all’inclusione e per l’impegno rivolto alle proprie persone. Vodafone è infatti tra le prime aziende in Italia a essersi dotata di un “Inclusion commitment”, che riconosce la diversità e la valorizza come un fattore positivo di cambiamento.

Tra le numerose azioni concrete dell’azienda la copertura al 100% dello stipendio dei 4 mesi di congedo di maternità facoltativo ai quali si aggiungono i 5 mesi di legge e il riconoscimento dei diritti e welfare per le unioni civili: dalla licenza matrimoniale per le coppie dello stesso sesso, fino all’estensione della copertura sanitaria integrativa.

Inoltre Vodafone favorisce lo scambio di conoscenze reciproche tra generazioni e promuove la valorizzazione dei diversi background culturali all’interno dell’azienda attraverso percorsi dedicati ai neoassunti e attraverso iniziative per la comprensione e la semplificazione dei linguaggi interni.

Vodafone Italia ha recentemente sottoscritto un innovativo accordo sul lavoro agile orientato all’inclusione, alla parità di genere e alla conciliazione tra vita personale e lavorativa.

Con l’accordo viene inoltre introdotto il congedo genitoriale inclusivo, con cui potranno richiedere un congedo fino a 16 settimane retribuite al 100% dello stipendio i dipendenti che diventano genitori a seguito di nascita, adozione o maternità surrogata, in Italia o all’estero e che non possono accedere al trattamento di maternità previsto dalla legge. Il congedo genitoriale inclusivo può essere fruito nei primi 18 mesi dal momento in cui la persona diventa genitore.