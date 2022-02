Vodafone Italia, ricavi da servizi a 1,1 miliardi. Cresce sul fisso

Vodafone Italia chiude il terzo trimestre al 31 dicembre 2021 con ricavi da servizi a 1.107 milioni di euro, in calo dell’1,3%* rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (Q1: -3,6%*; Q2 -1,4%*; Q3: -1,3%*). Lo scrive la società in una nota, aggiungendo che “La performance del trimestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante competizione nel segmento mobile”. La stabilizzazione del trend è dovuta alla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa.

Ricavi da rete fissa a +3,1%

I ricavi da servizi di rete fissa crescono dello 3,1%, pari a 313 milioni di euro. I clienti in banda larga sono oltre 3 milioni, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 24,5 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,9 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

ho., il second brand di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale ha superato i 2,7 milioni di clienti.

La rete mobile di Vodafone è stata riconosciuta la migliore del mercato per esperienza complessiva dei clienti dagli osservatori indipendenti Open Signal, Tutela e Altroconsumo.

Il capitolo sull’Italia nel report trimestrale di Vodafone

A livello di gruppo, Vodafone chiude il trimestre trimestre con ricavi da servizi in crescita del 2,7% (Q2: 2,4%). Riconfermata la guidance dell’anno fiscale 2022 con adjusted EBITDAaL atteso tra €15,2 – €15,4 miliardi e con Adjusted FCF ad almeno €5,3 miliardi.

Iniziative commerciali

Tra le iniziative commerciali del trimestre si segnala Smart Change per la raccolta, la valorizzazione e il ricondizionamento dei vecchi smartphone e il lancio delle nuove Eco-SIM, iniziative che confermano e rafforzano il commitment di Vodafone sui temi della sostenibilità dopo l’annuncio del Gruppo Vodafone la cui rete europea, da luglio 2021, è alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In Italia tale obiettivo era stato già raggiunto a novembre 2020. Vodafone ha inoltre lanciato Curve Pet, il Gps Tracker per non perdere mai di vista il proprio animale domestico.

Servizi

Nel trimestre è stato lanciato Vodafone Business Lab Premium, uno spazio di consulenza e supporto per aiutare le piccole e medie imprese e le Partite Iva ad accedere agli incentivi del PNRR per la digitalizzazione. Vodafone – con l’RTI Vodafone Converge – ha inoltre siglato la convenzione Consip per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali per un valore di oltre 180 milioni di euro.

Alleanze

Tra le partnership si segnala l’accordo con Cisco e Alleantia con cui Vodafone Business ha lanciato Vodafone Industrial Connect, la soluzione IoT chiavi in mano per la digitalizzazione degli impianti di produzione e la partnership quinquennale strategica con Microsoft per sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese di tutta Europa.

Vodafone ha inoltre siglato una nuova alleanza strategica con Deloitte per mettere a disposizione la tecnologia e le piattaforme di Vodafone, in sinergia con l’esperienza di Deloitte, e sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dei pazienti. Nel trimestre Vodafone e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano hanno condotto un trial clinico di chirurgia con supporto da remoto grazie a 5G e software in realtà aumentata.