Dopo il quartiere Torrino, prosegue la copertura ultrabroadband in Fiber to the home della Capitale.

Dopo il quartiere del Torrino, Vodafone rende disponibile a Roma la fibra di Open Fiber in modalità FTTH anche a Cinecittà. Grazie ad un’infrastruttura in fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle unità immobiliari, i clienti Vodafone potranno navigare fino ad 1 Gigabit al secondo. Famiglie, imprese e pubblica amministrazione potranno sperimentare tutta la potenza del FTTH che abilita nuovi servizi, dalla realtà virtuale alla telemedicina, e rende più veloci e performanti servizi come lo streaming video, il download di file di grandi dimensioni, l’utilizzo di strumenti di cloud per l’archiviazione di documenti.

La fibra fino a 1 Gigabit per secondo con Vodafone, nei quartieri romani del Torrino e Cinecittà, è disponibile anche attraverso Giga Family, la nuova piattaforma pensata per soddisfare i bisogni di flessibilità e semplicità di tutte le famiglie. In un’unica soluzione, con la comodità di una sola fattura, i clienti potranno avere a disposizione Fibra e 5G, fino a 100 Giga in regalo ogni mese, e un ampio ventaglio di vantaggi e servizi a prezzi dedicati.

Tutti i nuovi clienti con fibra fino a 1 Gigabit/s potranno vedere in esclusiva Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie TV al prezzo di 27,90 euro per tutta la durata della sottoscrizione dell’offerta.