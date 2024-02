Vodafone Italia chiude il terzo trimestre al 31 dicembre con ricavi da servizi in calo del 1,3% ma cresce il segmento Business e il secondo brand ho. Mobile.

Vodafone Italia chiude il terzo trimestre dell’esercizio fiscale al 31 dicembre con ricavi da servizi in calo del 1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa della perdurante pressione sui prezzi nel segmento mobile. Un trend parzialmente compensato dalla robusta domanda di connettività fissa e di servizi digitali per le imprese.

Cresce Vodafone Business (+7,5%) e ho. Mobile

Vodafone Business continua la forte crescita con un aumento dei ricavi da servizi del 7.5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, guidata dalla buona domanda di connettività fissa e di servizi digitali.

Il second brand ho. Mobile continua a crescere e oggi ha 3,2 milioni di clienti, in aumento di 36mila abbonati nel terzo trimestre.

I servizi ultra-broadband di Vodafone Italia sono disponibili per 23.3 milioni di famiglie e imprese.

I servizi FWA 5G raggiungono ora 4,3 milioni di famiglie e imprese, a completamento dei prodotti FWA 4G che raggiungono ulteriori 1,3 milioni di famiglie.

A novembre 2023 Vodafone si è aggiudicata i bandi per per i servizi di telefonia mobile e le reti locali per la pubblica amministrazione (rispettivamente TM9 e LAN8).

A ottobre 2023 è stata raggiunta l’intesa per la proroga dell’accordo wholesale con PostePay fino al 2028.

Sempre a ottobre 2023 Vodafone Business e Snam hanno annunciato un accordo per la realizzazione di una rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network), integrata nella rete Vodafone e quindi disponibile su tutto il territorio nazionale coperto.

Nel suo comunicato odierno, Vodafone ha reso noto che sta ancora esplorando più opzioni per il consolidamento nel mercato italiano, con diverse controparti dopo che la scorsa settimana ha rifiutato un’offerta di fusione avanzata da Iliad.

Vodafone Italia, in calo dell’1,3% nel trimestre di dicembre, il secondo brand Ho Mobile aggiunge 36.000 abbonati.

Ricavi a livello di gruppo +4,7%

A livello di gruppo, Vodafone ha riportato una crescita dei ricavi da servizi nel terzo trimestre del 4,7%, la stessa del trimestre precedente. Un calo minore in Spagna ha contribuito a compensare il contributo più debole della Germania, dove la crescita è rallentata dall’1,1% allo 0,3%.

L’Italia è stato il mercato più difficile, con i ricavi da servizi in calo dell’1,3% nel terzo trimestre contro un calo dell’1% nel secondo.

Le azioni di Vodafone, che sono scese del 25% negli ultimi 12 mesi, sono state scambiate in ribasso dell’1,2% nelle prime operazioni di lunedì.

Gli analisti di Citi hanno affermato che l’aggiornamento è stato sostanzialmente in linea con le aspettative “anche se il rallentamento in Germania potrebbe essere preoccupante”.