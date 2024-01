31 gennaio. Le news dall’Italia e dal resto del mondo. In primo piano:

Tlc. Vodafone Italia respinge l’offerta di fusione di Iliad. Ma continuano le interlocuzioni con altri player. Consolidamento solo rimandato?

AI. Meta rende open source uno dei più grandi modelli per generare codici, mentre chatGPT è sempre più per pochi. L’analisi sul perché è importante avere l’intelligenza artificiale generativa accessibile e trasparente.

Ridurre il digital divide nel nostro Paese con i satelliti di Starlink? L’intervista a Marco Bussone, presidente di Uncem: “Elon Musk usi i suoi satelliti per nostri piccoli Comuni”.

