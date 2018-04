Vodafone Italia, ‘Happy’ compie un anno e riparte con nuovi premi

In un solo anno, “Vodafone Happy” ha registrato oltre 6,5 milioni di iscritti e ogni venerdì hanno partecipano all’Happy Friday più di 1 milione di clienti, per un totale di 36 milioni di Happy Friday.

“Vodafone Happy”, il programma di Vodafone Italia che premia i clienti per il tempo passato insieme, compie un anno e si arricchisce di nuovi premi e vantaggi.

Tutti i clienti iscritti al programma avranno a disposizione un catalogo ancora più ricco e nuovi “Happy Friday”, i regali che Vodafone fa ai propri clienti ogni venerdì, a partire da quello di oggi: l’abbonamento digitale al Corriere della Sera per 15 giorni e, per i clienti di Milano e Roma, il servizio Oresette per ricevere il quotidiano cartaceo direttamente a casa.

E con l’”Happy Friday” di oggi arriva anche una novità: la possibilità di valutare il premio ricevuto per aiutare Vodafone a offrire regali sempre più rilevanti per ciascun cliente.

Inoltre, dal 20 aprile, i sorrisi di “Vodafone Happy” si potranno condividere con parenti e amici attraverso l’app My Vodafone, scegliendo di regalare o richiedere i sorrisi a/da chi si desidera.

“Vodafone Happy” è l’iniziativa di Vodafone Italia rivolta a tutti i clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso l’app My Vodafone o il sito web, oppure chiamando il numero gratuito 42626 o recandosi in uno dei negozi Vodafone.

Una volta iscritti, ad ogni ricarica o fattura, i clienti accumulano “sorrisi” – proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata – con cui potranno richiedere i premi del catalogo Happy: Giga extra, minuti, riviste digitali e sconti o agevolazioni presso partner d’eccezione. Tramite l’app My Vodafone, il sito web o chiamando il 42626 è possibile conoscere i sorrisi accumulati e richiedere i propri premi.

Parte integrante del programma è anche “Happy Friday”, l’iniziativa tramite cui tutti i clienti iscritti al programma “Vodafone Happy” ricevono ogni venerdì un regalo esclusivo, da richiedere senza consumare i propri “sorrisi” direttamente sull’app My Vodafone.

In un solo anno, “Vodafone Happy” ha registrato oltre 6,5 milioni di iscritti e ogni venerdì hanno partecipano all’Happy Friday più di 1 milione di clienti, per un totale di 36 milioni di Happy Friday. Tantissimi i premi a disposizione dei clienti Vodafone: buoni sconto per viaggi, abbigliamento, ristoranti, libri e film, abbonamenti a riviste, ingressi al museo, buoni benzina e Giga.

Con il programma “Vodafone Happy”, Vodafone conferma il suo impegno nel consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, attraverso iniziative concrete realizzate nell’ambito del programma “We CARE”.