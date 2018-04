A partire dal 28 aprile fino al 31 maggio, infatti, tutti i clienti Vodafone Happy potranno beneficiare di 10, 20, o 30 Giga in un mese a seconda del numero di anni passati in Vodafone.

Vodafone lancia una nuova iniziativa che premia tutti clienti con Giga in regalo per navigare gratuitamente con tutta la qualità della rete Vodafone. A partire dal 28 aprile fino al 31 maggio, infatti, tutti i clienti Vodafone Happy potranno beneficiare di 10, 20, o 30 Giga in un mese a seconda del numero di anni passati in Vodafone:

10 Giga per i clienti Vodafone da meno di tre anni . In questo caso rientra anche chi entrerà in Vodafone entro il 31 Maggio;

per i clienti Vodafone da . In questo caso rientra anche chi entrerà in Vodafone entro il 31 Maggio; 20 Giga per i clienti Vodafone da più di tre anni ;

per i clienti Vodafone da ; 30 Giga per i clienti Vodafone da più di 10 anni.

L’iniziativa è valida per tutti, sia per i clienti iscritti a Vodafone a Happy sia per coloro che non hanno ancora aderito al programma. Iscrivendosi sull’app My Vodafone a Vodafone Happy, il programma gratuito per tutti i clienti dove è possibile attivare gratuitamente il proprio regalo a partire dal 28/4 al 31/5. I Giga in regalo verranno disattivati in automatico dopo 1 mese.

“Quando sei happy è tutto più bello. Non sei mai solo, è una sorpresa continua e il tempo insieme vale ancora di più. Ma soprattutto quando sei happy sorridi, sorridi, sorridi.” Queste le parole di Tiziano Ferro nel nuovo spot pensato per premiare i clienti del tempo passato insieme a Vodafone.

Lo spot è il quarto appuntamento del nuovo format di comunicazione di Vodafone Italia realizzato utilizzando lo stile grafico delle stories dei social network. On air dal 28 aprile sulle principali emittenti tv, sul web e sui social, è stato realizzato in collaborazione con Team Red, responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico per tutte le agenzie del gruppo è la struttura WPP, mentre la pianificazione è di Wavemaker. La regia è stata curata da Antony Hoffman e la casa di produzione è Buddy Film.

Con questa nuova iniziativa si arricchiscono così i vantaggi per i clienti di Vodafone Happy, che in un solo anno ha registrato oltre 6,5 milioni di iscritti e regalato oltre 36 milioni di premi ai clienti Vodafone. Grazie a Vodafone Happy, infatti, ogni venerdì i clienti trovano sull’app MyVodafone un regalo a loro dedicato (Happy Friday) e possono accumulare “sorrisi” ad ogni ricarica – proporzionalmente agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata – da convertire in numerosi vantaggi, con premi Vodafone e di terze parti.