Visto il prolungarsi dell'emergenza virus l'azienda prolunga le iniziative messe in essere per favorire aziende e clienti.

In seguito al protrarsi della crisi sanitaria, Vodafone ha deciso di prolungare la validità delle iniziative rivolte ai clienti e alle imprese lanciate durante l’emergenza Covid-19. Un modo per continuare a sostenere i propri clienti consentendo loro di comunicare con i propri cari, lavorare da remoto e tenersi informati.

Per continuare a supportare le imprese di tutto il territorio nazionale Vodafone prolunga fino al 13 aprile i Giga illimitati. Un’offerta lanciata già a fine febbraio per consentire alle aziende, grandi e piccole, di restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori da remoto senza ulteriori costi e incentivare l’adozione dello smart working.

Con lo scopo di favorire l’accesso costante al digital learning con scuole e università chiuse, Vodafone ha esteso di un mese l’iniziativa rivolta agli studenti a partire dalle Scuole Superiori in tutta Italia che prevedeva l’eliminazione del limite di Giga per un mese.

Per consentire agli italiani bloccati all’estero di rimanere sempre in contatto con i propri cari, Vodafone ha prolungato fino al 30 aprile la disponibilità di tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell’Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi aggiuntivi.

Vodafone lancia l’iniziativa iorestoacasa

Vodafone lancia IoRestoACasa per sensibilizzare le persone sull’importanza di seguire le norme precauzionali in questo momento di emergenza.A partire da ieri, i display dei clienti Vodafone sono stati aggiornati con la scritta “VF IT IoRestoACasa” che sostituirà temporaneamente il tradizionale nome dell’operatore Vodafone IT.

L’aggiornamento avverrà in modo graduale nel corso dei prossimi giorni coinvolgendo progressivamente tutti i clienti Vodafone.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di utilizzare lo schermo dello smartphone che viene visualizzato più volte quotidianamente per ricordare alle persone l’importanza di rimanere a casa.