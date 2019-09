Vodafone-ESL Italia, il programma della Milan Games Week

Vodafone ed ESL, la più importante società di eSport al mondo, annunciano il programma degli eventi che dal 27 al 29 settembre animerannol’ESL Vodafone Arena durante la Milan Games Week, la manifestazione di gaming più popolare in Italia.

Le grandi protagoniste della manifestazione saranno le finali nazionali dell’“ESL Vodafone Championship” e l’attesa finale del “Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica”, la prima finale live su rete 5G tra le competizioni internazionali di eSport. Due campionati con storie, partecipanti e giochi diversi che però condividono la passione per gli eSport di entrambi i partner – Vodafone ed ESL – uniti nel garantire ai gamers la migliore esperienza di gioco possibile.

L’“ESL Vodafone Championship”, il più grande torneo di eSport in Italia, ha testimoniato anche quest’anno il crescente sviluppo del fenomeno degli eSport nel nostro paese. Dopo aver regalato grandi emozioni e incredibili colpi di scena per tutta la stagione regolare anche in questa edizione, l’ESL Vodafone Championship vedrà la sua conclusione con l’annuncio dei tre campioni nazionali, che si sfideranno per l’ambito titolo nelle competizioni in gara quest’anno: Counter Strike: Global Offensive, League of Legends e Clash Royale.

La tre giorni meneghina ospiterà anche l’atteso epilogo del “Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica”, il torneo internazionale di mobile gaming che ha visto, in questa sua prima edizione, circa 580.000 giocatori iscritti in 17 paesi. Il “Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica” si conclude alla Milan Games Week con la prima finale live su rete 5G in Europa, che vedrà i concorrenti sfidarsi a due popolari giochi online su smartphone 5G: l’arcade racing game Asphalt 9: Legends e il multiplayer battle royale Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG).

Il palco della ESL Vodafone Arena ospiterà anche la finale della “GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz”, il primo torneo italiano di eSport dedicato a Gran Turismo Sport, il racing game di Poliphony Digital in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™), a cui prenderanno parte i 12 giocatori che avranno realizzato i migliori tempi nelle diverse gare di qualificazione.

L’ESL Arena ospiterà inoltre il coinvolgente Showatch di StarCraft II, che vedrà sfidarsi il fenomeno nazionale Riccardo “Reynor” Romitie una delle stelle del panorama internazionale, Tobias “ShoWtimE” Sieber.

Tutti gli incontri saranno seguiti e commentati dai migliori Caster e Analyst del panorama nazionale e internazionale.

Ma il programma non si esaurisce con le gare che si alterneranno sul palco. La ESL Vodafone Arena, infatti, sarà animata anche da attività e contenuti rivolti a tutti gli appassionati, che potranno toccare con mano le ultime novità dal mondo del gaming e degli eSport.

Al padiglione di Vodafone Italia sarà possibile testare la straordinaria performance del mobile gaming 5G di Vodafone sfidandosi ad Asphalt9: Legends; vivere un’esperienza unica con la Sky-VR Experience, un simulatore che permette di provare la sensazione di volo in un ambiente virtuale; e infine farsi fotografare sul podio dei campioni grazie all’ESL-Vodafone Photobooth.

E ancora, alle postazioni allestite presso “la zona” OMEN – partner tecnologico della ESL Vodafone Arena, gli appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva di gioco con i titoli più conosciuti, utilizzando i più recenti prodotti e il meglio della tecnologia di HP per il gaming.

Calendario Finali

Venerdì 27 settembre

ESL Vodafone Championship

Mattina: Finali Counter Strike: Global Offensive

Pomeriggio: Finali League of Legends.

Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica

Pomeriggio: Last Chance Qualifier di Asphalt9, per poter accedere alle finali del giorno dopo

Sabato 28 settembre

ESL Vodafone Championship

Mattina: Finali Clash Royale

Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica

Pomeriggio: Finale live in 5G Asphalt9

GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz

Pomeriggio: Finalelive GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz

Domenica 29 settembre

Mattina: Showmatch StarCraft II

a seguire

Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica

Finali live in 5G Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG)