Come ogni anno, nPerf ha assegnato i suoi premi per la miglior rete fissa e mobile in Italia, basandosi su test sostenuti dagli utenti stessi e valutando la migliore esperienza in termini di velocità, latenza e qualità del servizio. A differenza di altre metodologie di calcolo, infatti, i risultati di nPerf derivano da milioni di verifiche reali e – soprattutto – in condizioni d’uso quotidiane, e non in quella sorta di vuoto spinto ideale che troppo spesso molti operatori utilizzano per pubblicizzare i propri risultati. E a vincere, in maniera abbastanza netta, quest’anno sono Iliad per quanto riguarda la rete fissa e Vodafone per il mobile.

Vodafone e iliad: i risultati nelle due categorie

Nell’analisi di nPerf, le variabili prese in considerazione sono la velocità di download e upload (fondamentali, come sappiamo, per lo streaming, soprattutto ad alta definizione, il download di file e più in genere per una navigazione fluida), la latenza (indispensabile non solo per il gaming online ma anche per le videochiamate e le riunioni in remoto) e l’esperienza di navigazione e streaming, categoria residuale che permette di valutare la qualità complessiva della connessione al di là delle sole velocità di trasmissione dati.

Per quanto riguarda la rete mobile, il miglior operatore per la connettività in mobilità è risultato appunto essere Vodafone, che ottiene i migliori risultati in termini di velocità di download, latenza ridotta e qualità dell’esperienza di navigazione e streaming; dalla sua anche i grandi progressi per quanto riguarda il 5G, dove è tra i pionieri assoluti nel nostro Paese. Al secondo posto WindTre, che spicca soprattutto nello streaming video, con un servizio che, anche se non primeggia in tutte le metriche, risulta mediamente competitivo e affidabile. Medaglia di bronzo per Fastweb, eccellente soprattutto per quanto riguarda la velocità di download. Parlando di numeri, Vodafone è a 116,71 Mb/s in download, 18,72 Mb/s in upload, 38,19 ms di latenza e un tasso di prestazione di 74,73% per la navigazione e 83,75% per lo streaming; per WindTre, i numeri sono rispettivamente 85,64 e 14,93 Mbps, 45,97 ms, 72,21 e 82,96%; per Fastweb, 93,44 e 14,62 Mbps, 53,78 ms, 69,71 e 81,33%.

Nel panorama della rete fissa, invece, come l’anno scorso è l’ultimo arrivato, Iliad, a far segnare i migliori risultati, con le migliori performance in termini di velocità di download e upload, oltre a una latenza ridotta; la sua infrastruttura FTTH si sta espandendo rapidamente, come evidenziato anche dai dati diffusi dall’AgCom nell’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni (5,7% del mercato nel segmento, superando Sky al 5,5%). Seconda in questa classifica è TIM, con un’ottima qualità della navigazione, seguita da Fastweb (che si dimostra affidabile soprattutto per la qualità delle trasmissioni video in streaming). I dati dicono che Iliad ha una velocità di download media che è addirittura più del doppio della seconda classificata, con 392,42 Mbps di velocità di download e 253,69 di upload, una latenza di 15,44 ms, 85,02% per la navigazione web e 91,72% per lo streaming YouTube (TIM è a 191 e 115,94 Mb/s, 25,72 ms di latenza, 82,51% e 88,96% per navigazione e streaming; Fastweb a 169,76 e 125,29 Mb/s, 23,22 ms di latenza, 81,50% e 87,05% per navigazione e streaming). Attenzione, però: bisogna ricordare che Iliad non offre servizi ADSL o di fibra misto rame, ma solo EPON/GPON, quindi è abbastanza scontato che le prestazioni, non essendo “zavorrate” dalle tecnologie meno avanzate, siano migliori. Comunque, i risultati parlano.

Le migliori offerte mobili di Vodafone

I comparatori come SOSTariffe.it continuano a offrire i migliori strumenti per capire quale sia la migliore offerta fissa o mobile nel panorama nazionale della telefonia. Vodafone, al top nella mobilità, ha cambiato da pochi mesi la sua offerta, abbandonando quasi tutte le tariffe della linea “RED”. Oggi propone come soluzioni principali Vodafone Smart (a 12,99 euro al mese, costo di attivazione 9,99 euro, con 200 GB in 5G invece di 100 attivando l’offerta con addebito automatico, 15 Giga extra da utilizzare in Ue oltre a quelli già inclusi, minuti illimitati, 200 SMS e prezzo bloccato 24 mesi con l’addebito automatico) e Vodafone Premium (l’offerta più ricca, a 29,99 euro al mese, costo di attivazione 9,99 euro, con GB illimitati in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, fino a 15 Giga extra Ue inclusi, servizio Rete Sicura inclusa per proteggersi dalle minacce online, Vodafone Club incluso con sconti e vantaggi ogni mese e prezzo bloccato 24 mesi).

Ma ci sono anche Vodafone Young per gli under 30, a 9,99 euro al mese con 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, Family+ per chi ha già l’offerta fissa (9,99 euro al mese per Giga illimitati in 5G, più minuti e SMS illimitati) e l’offerta operator attack per chi arriva da Iliad, Coop Italia e altri operatori, cioè Bronze Plus (9,99 euro al mese per Giga illimitati in 5G al posto di 150 Giga per chi attiva l’offerta con addebito automatico, più minuti e SMS illimitati). Infine l’offerta congiunta: Family, a 34,90 euro al mese e attivazione da 19,95 euro al mese, che dà diritto a Internet fisso senza limiti, una SIM Voce e Dati con Giga, minuti e SMS illimitati e una SIM Dati con 50 Giga al mese.

L’offerta fissa di Iliad

Sul fronte dell’offerta fissa, come detto la migliore al momento è quella di Iliad: un prezzo particolarmente competitivo per chi ha un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99 euro, cioè 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99, con tecnologia Wi-Fi 7. La velocità di download con la tecnologia EPON è fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet (fino a 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet e 1 Gbit/s in Wi-Fi), con upload fino a 700 Mbit/s.

È vero che anche la fibra di Iliad ha avuto i suoi problemi secondo le testimonianze degli utenti delle ultime settimane, con rallentamenti e down totali (soprattutto nelle ore serali), ma al momento sembrano risolti e comunque non inficiano una delle esperienze Internet casa giudicata migliore dagli utenti. Secondo gli ultimi dati, nel terzo trimestre del 2024 ha raggiunto un totale di 316.000 utenti fibra (+36.000 su base trimestrale).

