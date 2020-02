Vodafone certificata come Top Employer italiano anche nel 2020

Per il terzo anno consecutivo, Vodafone Italia è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute tra le aziende “Top Employer Italia 2020”, grazie alla qualità della formazione offerta ai suoi dipendenti, al continuo impegno nell’innovazione del welfare e alla valorizzazione delle diversità.

Lo scrive Vodafone in una nota, precisando che Top Employers Institute è l’ente che, ogni anno, certifica a livello globale le eccellenze aziendali in ambito HR, premiando le aziende che si distinguono per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti, per la formazione e lo sviluppo di talenti a ogni livello aziendale e per l’attuazione di Best Practice che mettono le persone al centro.

Vodafone in Italia impiega circa 6mila dipendenti e ha avviato un processo di profonda trasformazione digitale che cambia anche il modo di lavorare dei dipendenti, a cui viene offerta una formazione sempre più orientata al digitale. Vodafone offre a tutti i dipendenti una formazione dedicata alle competenze digitali e ai principi dell’”agile working”, oltre a percorsi verticali orientati alle professioni più innovative (tra cui Digital Marketer, Data Scientist, IT Developer, User Experience Designer). Vodafone ha inoltre investito in maniera significativa nello sviluppo di sistemi e contenuti di e-learning: con più di 100.000 corsi online completati, il portale YouLearn permette di accedere a 1200 corsi a catalogo, a infiniti corsi digitali e permette di ottenere tra le più importanti certificazioni.

Vodafone ha introdotto lo smart working, nel 2014, e oggi è tra le esperienze che coinvolgono il maggior numero di dipendenti in Italia, con oltre 3500 persone che possono scegliere di lavorare da remoto un giorno a settimana.

Vodafone si è storicamente distinta per l’impegno nella valorizzazione della leadership femminile: oltre a mantenere un alto livello di occupazione femminile (con il 58% di dipendenti donne e il 35% di figure femminili nella popolazione manageriale), l’azienda garantisce sempre la presenza di almeno una donna nella rosa di candidati per una promozione o un’assunzione.

In Vodafone la maternità è retribuita a stipendio pieno per 9 mesi e mezzo e, in coerenza con le esigenze organizzative, può essere seguita da soluzioni part-time per le dipendenti che ne fanno richiesta e da turni agevolati per le madri che lavorano nei call center. Nelle sedi di Milano, Padova e Napoli sono presenti asili aziendali, con condizioni agevolate per i dipendenti.

Vodafone è tra le prime aziende in Italia a essersi dotata di un “Inclusion commitment” che valorizza la diversità come un fattore positivo di cambiamento, un modo per meglio interpretare i bisogni dei clienti, un incentivo per valutare le persone in base al merito e far emergere così diversi stili di leadership.

Vodafone in particolare:

– raddoppia lo smart working per le mamme e i papà al rientro dalla maternità o congedo di paternità che potranno usufruire di un giorno di smart working in più alla settimana. Inoltre, le dipendenti in maternità avranno un Maternity Angel: una persona all’interno dell’azienda che le terrà costantemente aggiornate per facilitare il loro rientro. Vengono introdotte anche le “ferie solidali”, che le persone possono scegliere di donare a colleghi in caso di particolari necessità di salute.

– riconosce diritti e welfare per le unioni civili, dalla licenza matrimoniale per le coppie dello stesso sesso, fino all’estensione della copertura sanitaria integrativa.

– favorisce lo scambio di conoscenze reciproche tra generazioni. Tra i progetti già lanciati, il progetto “Digital Ninja” attraverso cui alcuni nativi digitali affiancano i colleghi più senior per aggiornarli nella continua evoluzione dell’ecosistema digitale.

– promuove la valorizzazione dei diversi background culturali all’interno dell’azienda attraverso percorsi dedicati ai neoassunti e attraverso iniziative per la comprensione e la semplificazione dei linguaggi interni.

Anticipando l’evoluzione della società, Vodafone è stata anche tra le prime aziende a introdurre in tutti i paesi in cui opera una policy di paternità che prevede due settimane retribuite al 100%.