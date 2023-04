Antonio Corda, attuale Direttore Affari Legali, Compliance & Privacy, aggiunge alle sue responsabilità anche il ruolo di Direttore External Affairs ad interim, a riporto dell’Amministratore Delegato, Aldo Bisio. La responsabilità è effettiva dal 17 aprile.

Corda, che fa già parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia, avrà anche il ruolo di rappresentare l’azienda presso il Governo, le Autorità ed altri organismi istituzionali, nonché assicurare il supporto regolamentare e nelle attività di Sicurezza.

Entrato in Vodafone Italia nel 2009, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino ad assumere nel 2017 l’incarico di Direttore Affari Legali. In precedenza, è stato General Counsel del Gruppo Tiscali. Laureato in Giurisprudenza, e’ avvocato e ha conseguito un Master in Business Administration alla Universita’ Bocconi di Milano.

Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

È inoltre membro dei Consiglio di Amministrazione di Inwit dal 2020.