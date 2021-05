Video on demand, si va dal broadcast al broadband

Lo rivela la XVII edizione del Rapporto ITMedia Consulting Video on Demand in Europe: 2021-2024 – The new normal, in uscita il prossimo 8 giugno.

In un contesto ancora carico d’incertezze, legato all’emergenza COVID-19, continua inarrestabile lo sviluppo del video streaming, che accelererà il passaggio del sistema televisivo dal broadcast al broadband. I ricavi da SVOD nell’Europa Occidentale aumenteranno significativamente nei prossimi 3 anni con un tasso di crescita ancora in doppia cifra, con i grandi operatori globali – Netflix, Disney e Amazon – a spartirsi le fette più grandi della torta.

Lo sport diventa una componente rilevante dell’offerta VOD, insieme ai canali lineari, mettendo in crisi definitivamente il settore tradizionale della pay-TV, anche grazie all’ingresso massiccio dei nuovi entranti (DAZN e Amazon), in un contesto sempre più affollato e altamente competitivo.

In definitiva, gli attori che si muovono rapidamente per rispondere ai bisogni e ai desideri dei consumatori eviteranno la stagnazione e un lento inarrestabile declino. I prossimi tre anni determineranno il futuro di molti player e le prospettive l’ingresso di nuovi, più attraenti modelli di business.

Un nuovo settore che registrerà l’ingresso massiccio degli OTT nel mercato dei contenuti sarà lo sport. Il panorama dei Big 5 del calcio in Europa (Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Francia) cambierà radicalmente nei prossimi anni. Il VOD, in appeno 48 messi passerà dal 6% della spesa totale per i diritti media al 24%, superando ampiamente il miliardo di euro. A partire dal prossimo significa che il prossimo anno, più della metà del totale dei contenuti di calcio della massima serie e della Champions League sarà disponibile agli abbonati ai servizi a banda larga.

Il Rapporto Video on Demand in Europe: 2021-2024 si conferma dunque ancora una volta uno strumento indispensabile per comprendere e interpretare, attraverso dati e informazioni sempre aggiornati ed esclusivi, l’evoluzione del mercato VOD in Europa e le grandi innovazioni nel mercato dei contenuti e dei media digitali. Il tutto accompagnato da previsioni per il prossimo triennio sul mercato VOD in Europa.

Uno studio unico nel suo genere per comprendere le grandi trasformazioni in atto e le prospettive future di un settore in continua rapida evoluzione.