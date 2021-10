Vaccinazione: attivato il punto CUP di Piazza Maggiore a Bologna

È attivo dal 26 agosto un punto CUP in Piazza Maggiore: nella fascia serale dalle 18 alle 22 un operatore di Lepida effettua le prenotazioni, su agende dedicate, della seconda dose di vaccino Pfizer per tutti gli utenti, anche non residenti, che usufruiscono della somministrazione della prima dose in accesso diretto presso il camper vaccinale dell’Azienda USL di Bologna in Piazza del Nettuno.

L’accesso diretto, oltre che per gli utenti over 12 non ancora vaccinati, è a disposizione anche di coloro che desiderino completare il ciclo vaccinale anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima, portando con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione della prima iniezione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto più complessivo di accelerazione della campagna vaccinale mediante l’aumento dei punti di accesso diretto, con azioni dislocate su tutto il territorio.

Visto il ritorno positivo da parte della cittadinanza, il termine originario di conclusione del 10 settembre è stato prorogato al 30 settembre.

Il funzionamento della postazione CUP è garantito dalla presenza di personale delle aree Contatti Diretti e Indiretti di Lepida, che volontariamente ha aderito ed è stato istruito sui dettagli operativi specifici dell’iniziativa, realizzando per tutto il periodo considerato circa 400 operazioni.