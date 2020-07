Vacanze con Internet mobile, le offerte per l’estate 2020

Tutte le offerte estive per navigare bene anche in vacanza. Sono moltissime le promozioni speciali e limitate nel tempo per le vacanze.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

Sappiamo già che sarà un’estate anomala: la pandemia ci ha costretti, nel migliore dei casi, a rivedere su internet anche tutti i nostri piani per le vacanze.

Se può sembrare una preoccupazione frivola, quando si devono fare i conti con le decine di migliaia di morti portati dal coronavirus, bisogna però ricordare quanto il comparto turistico sia fondamentale per l’economia italiana, ed è per non rischiare di far fallire migliaia di ristoranti, alberghi, agriturismi o bed&breakfast che il Governo ha varato misure come il bonus vacanze.

Sono ben pochi quelli che hanno scelto di oltrepassare i confini nazionali per visitare uno dei Paesi in cui è possibile viaggiare senza restrizioni causate dal Covid-19, e il 2020 sarà forse ricordato, per chi le vacanze se le può permettere, come l’anno in cui riscoprimmo l’Italia: le Regioni italiane si sono prodigate per assicurare ai turisti il rispetto delle misure anti-assembramento, gli alberghi hanno offerto promozioni particolarmente convenienti (e forse irripetibili), e sulle possibilità di trovare qualcosa di splendido in qualsiasi angolo d’Italia non c’è nemmeno bisogno di dilungarsi.

Durante la quarantena, però, ci siamo abituati – ancora più di prima – alla connessione Internet casalinga. Tra riunioni su Zoom e serate intere passate a dedicarsi al binge watching con Netflix o Disney+, magari ad altissima risoluzione, tra corsi online per il nostro nuovo hobby di panificazione casalinga e la scoperta di adorare i video delle varie celebrità su TikTok, ci siamo resi conto di non poter più fare a meno di una connessione Internet senza limiti.

Diversa da quella dei nostri cellulari, insomma, che – a parte qualche novità di cui si parlerà tra poco – un limite ce l’hanno eccome. Ma in vacanza come faremo, lontani dal nostro fidato modem e dall’ADSL e dalla fibra ottica?

Internet mobile, la soluzione per chi si sposta

Chi va in albergo probabilmente avrà una Wi-Fi gratuita a disposizione, ma come sappiamo bene buona parte degli hotel non ha a disposizione una vera rete mesh in grado di raggiungere al meglio ogni piano e ogni stanza: il più delle volte saremo quindi costretti ad aggirarci per la camera brandendo il cellulare come se avessimo un metal detector in mano, alla ricerca di una tacca in più. E soprattutto, in molti quest’anno hanno scelto, per motivi di igiene e di sicurezza, di affittare una casa per una settimana o due: casa dove, quasi certamente, mancherà una connessione alla Rete fissa, e bisognerà arrangiarsi con gli altri dispositivi.

Insomma, il più delle volte volenti o nolenti dovremo affidarci a Internet mobile, sia con il traffico dati già incluso nella nostra abituale tariffa per lo smartphone sia con una promozione ad hoc, attraverso un’opzione a pagamento da aggiungere all’abbonamento o – ormai molto più rare di un tempo – una nuova SIM da inserire nel tablet o in un modem portatile. Le offerte al riguardo sono moltissime, così come le promozioni speciali estive (per scoprire basta dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it), e la qualità della rete 4G (in attesa del 5G, sempre più vicino e già offerto in via sperimentale in alcune città) permette di non accorgersi praticamente della differenza con la fibra ottica di casa.

Ormai quasi tutti gli operatori, inoltre, permettono la navigazione da hotspot: utilizzare lo smartphone come se fosse un modem/router tramite il tethering è semplicissimo e permette non soltanto di collegarsi a Internet con il telefonino, ma con tutti gli altri accessori che ormai ci seguono ovunque andiamo, dal Kindle da portarsi in spiaggia alla macchina fotografica che posta al volo su Instagram il nostro ultimo scatto.

Le offerte attualmente disponibili

Oggi, più che tariffe solo dati come accadeva gli anni scorsi, gli operatori propongono offerte mobili con decine di gigabyte: basti pensare ai 50 GB a 7,99 euro al mese di Giga 50 di Iliad, agli addirittura 70 GB di Ho. e di Kena a 5,99 euro al mese (riservate proprio a chi arriva da Iliad o da altri MVNO), ma anche all’offerta Under 30 di Vodafone Shake it Easy (60 giga + minuti e SMS illimitati a 13,99 euro) o ai 60 Giga a 16,99 euro di XLarge di WindTre. Con una dotazione del genere, le tariffe solo dati non servono quasi più (ma non sono comunque del tutto scomparse: ad esempio ci sono i 100 giga senza minuti di conversazione o gli SMS di nuovo di Ho., a 12,99 euro al mese).

Quando invece si cerca un’opzione apposta per le vacanze, prevedendo un incremento del traffico visto il maggior tempo libero, è bene che non abbia una durata minima troppo lunga: una volta tornati, infatti, è molto probabile che non ci serviranno più venti o trenta gigabyte aggiuntivi ogni mese. Per questo sono nate tariffe come Supergiga 40 e Supergiga 100 di TIM, che al costo mensile rispettivamente di 9,99 euro per 3 mesi e 13,99 euro per tre mesi permettono per quest’estate di navigare per 40 (invece di 20) e 100 (invece dei soliti 50) gigabyte, e in più con 50 euro di sconto per un modem portatile: sono sì offerte che si rinnovano in automatico (con meno Giga), ma non hanno vincolo minimo, e possono essere quindi disattivate prima della scadenza senza problemi.

È da ricordare che sempre TIM ha un’offerta Internet pensata proprio per le seconde case: è Tim Flexy, che propone la navigazione Internet illimitata fino a 200 Mbps con FTTC (fibra mista rame) al costo di 5,90 euro per 2 giorni, 39,90 euro per 30 giorni o 12,90 euro per 7 giorni.

Infine, se si può spendere un po’ di più, va ricordato che molti operatori di telefonia – Vodafone, TIM, WindTre – stanno cominciando a proporre offerte mobili con Giga illimitati, a volte solo per determinate applicazioni (come ad esempio i social network, le chat, le mappe o le app di streaming musicale) e altre volte, a un prezzo superiore, per tutte le proprie necessità di connessione (un esempio è Infinito di Vodafone: costa 24,99 euro al mese e offre minuti, giga e SMS senza limiti, con una velocità massima di 2 Mbps).