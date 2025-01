Vodafone si conferma al primo posto per qualità della rete 4G e 5G

Secondo i dati di Altroconsumo, Vodafone si conferma anche a gennaio 2025 come il miglior operatore della rete mobile in Italia.

Vodafone si conferma anche a gennaio 2025 come il miglior operatore della rete mobile in Italia, secondo i risultati dell’ultimo Osservatorio di Altroconsumo. I dati raccolti nel 2024 attraverso la app CheBanda, che permette all’utente di misurare in tempo reale la qualità della propria rete mobile, confermano ancora il primato in cima alla classifica (con 68.265 punti) di Vodafone. Il podio degli operatori migliori sulla rete mobile è completato da Tim (41.772 punti) e Fastweb (38.632 punti), operatore da tenere sotto controllo in questo 2025.

Il marchio Vodafone + Fastweb punta così a diventare il riferimento per la connessione di rete in Italia, sia fissa che mobile.

Chiudono la classifica, rispettivamente al quarto e quinto posto, WindTre con 30.984 punti e Iliad con 25.755 punti. Lo stesso ordine di classifica si mantiene molto simile sia prendendo in considerazione la sola rete 4G o la sola rete 5G, tranne per l’eccezione WindTre che supera abbondantemente iliad in 5G.

Cresce la velocità sia in 5G che in 4G

Per quanto riguarda la tecnologia 5G, in precedenza esclusa dal monitoraggio, circa un utilizzatore su cinque tra gli utenti della app CheBanda (23%) ha effettuato il test della rete mobile connettendosi attraverso il 5G, in aumento rispetto al 16% di un anno fa, l’8% nel 2022 e solo il 4% nel 2021.

La tecnologia 5G cresce ma la stragrande maggioranza degli utenti effettua ancora il test tramite tecnologia 4G, per questo motivo le prove del test effettuate con rete 5G hanno un peso del 20% sulla tabella, mentre le altre tecnologie, in larga prevalenza 4G, pesano per il restante 80%.

La velocità media delle connessioni 5G per il 2024 è stata di 139 Mbps in download e 20 Mbps in upload, entrambe più alte rispetto ai 119,8 Mbps in download e ai 14,1 Mbps in upload rilevati nel 2023. Anche il 4G, tecnologia ancora utilizzata in maggioranza (nel 75% dei test) fa registrare un aumento della velocità sia in download (da 48,3 a 52 Mbps) che in upload (da 9,8 a 12 Mbps).

