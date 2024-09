Vodafone si conferma ancora una volta come miglior operatore di rete mobile 4G e 5G in Italia secondo la classifica stilata da Altroconsumo,

Vodafone si conferma ancora una volta come miglior operatore di rete mobile 4G e 5G in Italia secondo la classifica stilata da Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia.

La classifica sulla qualità della rete mobile in Italia di Altroconsumo è il risultato del monitoraggio delle reti degli operatori di telefonia mobile condotto, da luglio 2023 a giugno 2024, tramite l’app CheBanda con la quale gli utenti possono misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore condividendo con Altroconsumo l’informazione.

è il risultato del monitoraggio delle reti degli operatori di telefonia mobile condotto, da luglio 2023 a giugno 2024, tramite l’app CheBanda con la quale gli utenti possono misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore condividendo con Altroconsumo l’informazione. Vodafone raggiunge quota 63.842 punti, staccando di oltre 20.000 gli altri operatori un punteggio che testimonia l’esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio

un punteggio che testimonia l’esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio Vodafone risulta ancora in testa per quanto riguarda la velocità di trasmissione per scaricare dati su smartphone (download) e per inviarli (upload) . Con 70,1 Mbps per il download e 14.8 Mbps per upload Vodafone migliora ulteriormente le performance rispetto all’anno scorso.

Qualità del servizio: Vodafone ottiene il miglior punteggio nella qualità di navigazione internet e di visione in streaming.

Vodafone ottiene il miglior punteggio nella qualità di navigazione internet e di visione in streaming. Velocita di trasmissione dati in 5G: Anche per quanto riguarda la navigazione in 5G Vodafone è in testa con una velocità di download di circa 193 Mbps.

Clicca qui link per leggere la notizia pubblicata da Altroconsumo

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz