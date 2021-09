Arrivano i dati sul mercato automotive nazionale per agosto 2021: le auto elettriche ibride sfiorano il 32% delle nuove immatricolazioni, le vetture plug-in salgono al 4,9% e le 100% a batteria al 5%. Rifinanziato l’Ecobonus dal Mise proprio per incentivare ulteriormente la mobilità elettrica.

Mercato automotive in perdita

Manca poco, ma ad agosto quasi un’auto nuova su tre venduta nel nostro Paese è ad alimentazione ibrida. Il 31,7% del mercato delle nuove immatricolazioni è rappresentato dalle auto elettriche a motore ibrido.

Un risultato eccezionale, se confrontato con lo stesso periodo dell’anno passato e ancora di più con il 2019, che pone l’elettrificazione della mobilità in Italia come un risultato assolutamente in linea con la transizione ecologica impostata dal nostro Governo.

Auto elettrica che non solo sta contribuendo alla decarbonizzazione del settore trasporti nel suo insieme, ma che di fatto tiene in piedi un mercato automotive nazionale che dall’inizio della pandemia di Covid-19 non riesce più a frenare le perdite (ad agosto 2021 ancora un -27,3% su base annua e un -20% sul 2019).

La corsa all’elettrificazione dell’auto

Continua quindi la corsa del nostro Paese e delle case automobilistiche all’elettrificazione dell’auto nelle tre categorie 100% a batteria (o BEV), le ibride plug-in (PHEV) e le ibride tradizionali (HEV).

Secondo i nuovi dati diffusi dall’Unrae, l’associazione che rappresenta sul mercato italiano le case automobilistiche estere, grazie al contributo degli incentivi abbiamo che quasi 1 auto su 3 immatricolata in agosto è ibrida (31,7% di quota), con le “full” hybrid che raggiungono l’8% e le “mild” hybrid il 23,6%.

Le vetture plug-in (PHEV) nel mese coprono il 4,9% delle immatricolazioni, come le elettriche pure (BEV) al 5% di quota.

Nuove risorse per l’Ecobonus

Riguardo agli incentivi, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato qualche giorno fa un extrabonus di 57 milioni di euro a favore del fondo ordinario dell’incentivo Ecobonus automotive.

Le nuove risorse saranno destinate all’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale di fascia M1, cioè per emissioni comprese tra 0 e 60 grammi di CO2, tra cui certamente le auto elettriche.

A causa dell’emergenza epidemiologica, infine, in particolare per i ritardi nella produzione e all’allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati, il ministero ha stabilito che la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell’Ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L, possa avvenire entro due scadenze distinte: