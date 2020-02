Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

La nostra penisola sta per essere attraversata da un nuovo fronte freddo. A partire da questa sera e per le successive 24 ore, nuvole e pioggia transiteranno sull’Italia.

Le regioni più colpite saranno Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Puglia e Molise; il maltempo sarà inoltre accompagnato da un brusco, seppur temporaneo, calo delle temperature e raffiche di tramontana a tratti intense.

Si tratterà di un assaggio di inverno che interesserà dapprima il Centro Nord e poi le regioni meridionali.

Sulle Alpi il fronte freddo determinerà un generale calo delle quote neve tra questa notte e le prime ore di domani fin verso gli 800 metri, mentre in Appennino i fiocchi non si spingeranno al di sotto dei 1200 metri.