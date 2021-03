C’è chi lo chiama certificato vaccinale digitale e chi green pass, perché è pensato non solo per chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, ma anche per chi è risultato negativo al test o per chi ha già contratto l’infezione. È utilizzato in Israele ed in Islanda, ed ora anche la Commissione europea ha annunciato la presentazione di una proposta legislativa per introdurre il pass per “consentire agli europei di muoversi gradualmente in sicurezza nell’Unione europea o all’estero, per lavoro o per turismo”, ha annunciato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue.

Il talk e gli ospiti

La proposta legislativa sarà una direttiva?

Dalla Commissione arriveranno delle linee guida o un Regolamento da applicare in tutti gli Stati membri?

In Italia per introdurre il pass verde Covid sarà necessaria una legge ad hoc?

E qual è il livello di digitalizzazione nella Pa e nella Sanità nel nostro Paese?

A queste ed altre domande risponderanno gli ospiti della 2^ puntata di “Un’ora e Mezza di digitale” condotta da Michele Mezza e trasmessa oggi da Key4biz dalle ore 14:30 in live streaming. Il titolo del talk è “Un pass digitale per ripartire? – Piattaforme pubbliche, strategie europee e protezione dei dati sanitari nella Pa durante la pandemia”

Intervengono:

Ginevra Cerrina Feroni , Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Sergio Talamo , Direttore comunicazione editoria trasparenza e relazioni esterne – Formez.

, Direttore comunicazione editoria trasparenza e relazioni esterne – Formez. Ovidio Marzaioli , Vicesegretario generale Movimento Consumatori.

, Vicesegretario generale Movimento Consumatori. Maurizio Stumbo, Chief Information Officer – LAZIOcrea.

Talk in live streaming, come seguirlo

