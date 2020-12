Ultimo dell’anno con poche piogge, poi peggiora nuovamente (Video)

Il tempo migliora temporaneamente su quasi tutte le regioni, tranne gli ultimi acquazzoni al Sud. Poi dalla notte e ancora di più il 1° dell’anno torneranno le piogge e le nevicate in montagna

Previsioni meteo per giovedì 31 dicembre.

AL NORD

Nubi sparse e irregolari nelle ore mattutine. Nel corso del pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge assenti. In serata peggiora a nord-ovest con possibili nubifragi sulla Liguria e quota neve in calo fin sulla collina.

AL CENTRO

Tempo generalmente stabile sulle regioni centrali al mattino, con nuvolosità inconsistente. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su gran parte dei settori. In serata condizioni di tempo asciutto e con assenza di nuvolosità prevalente.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna al mattino con precipitazioni e deboli nevicate in montagna. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori e sulla Sicilia, aperture sulla Sardegna. Migliora in serata con residue precipitazioni sulla Campania, altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

TEMPERATURE

Minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.