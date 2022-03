clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Nord

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

Al Centro

Al mattino nevicate fino a quote basso collinari sui versanti Adriatici, con precipitazioni sparse, cieli in prevalenza sereni sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con quota neve intorno ai 400-500 metri di quota. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con tempo in deciso miglioramento; ampi spazi di sereno nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse, nevose fin sui 200-500 metri sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio persiste il maltempo, con fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia, asciutto sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni più deboli, con isolate nevicate dai 300-500 metri; migliora nelle ore notturne.

Temperature

Minime e massime in generale diminuzione.