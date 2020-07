Manifestare interesse per la costituzione di partenariati tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello interregionale a sostegno della della ripresa in seguito alla pandemia di Covid-19.

E’ questo l’invito lanciato oggi dalla Commissione europea, che ha come scopo quello di aiutare le regioni a cogliere le opportunità nate dalla crisi, a sviluppare la resilienza e a sfruttare la trasformazione verde e la trasformazione digitale per la ripresa dei settori più colpiti, come la salute e il turismo.

“Sulla scorta del successo di precedenti azioni pilota analoghe volte a stimolare l’innovazione e la competitività a livello regionale, il presente invito costituisce un ulteriore esempio della capacità e della volontà dell’UE di sostenere le economie locali in un momento così difficile“, ha dichiarato Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme. “L’attenzione alla salute, al turismo, alla sostenibilità e alla digitalizzazione è perfettamente in linea con le priorità della Commissione ed è la risposta necessaria per contrastare gli effetti della crisi della COVID-19“, ha concluso Ferreira.

Partenariati innovativi: obiettivi

La Commissione europea è alla ricerca dunque di partenariati transnazionali di autorità regionali e altri portatori di interessi (quali università, centri di ricerca, cluster e PMI) disposti a promuovere partenariati di innovazione a livello interregionale per agevolare la commercializzazione, la crescita e gli investimenti delle imprese.

L’invito della Commissione europea sosterrà i partenariati interregionali in quattro settori tematici.

Sanità : sviluppo della catena del valore sanitario incentrato sui prodotti o dispositivi medici per contrastare il Coronavirus;

: sviluppo della catena del valore sanitario incentrato sui prodotti o dispositivi medici per contrastare il Coronavirus; Economia circolare : partenariato sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti medici è legato al tema dell’economia circolare nel campo della salute;

: partenariato sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti medici è legato al tema dell’economia circolare nel campo della salute; Turismo : progetti che stimolano il turismo sostenibile e digitale;

: progetti che stimolano il turismo sostenibile e digitale; Tecnologie all’idrogeno: sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio, ad esempio mediante la conversione delle miniere di carbone, delle fonderie o degli impianti di produzione esistenti.

Per partecipare c’è tempo fino al 7 settembre

Entro la fine del 2021 ciascun partenariato selezionato dovrebbe aver definito una serie di azioni volte ad accelerare l’adozione dell’innovazione, la commercializzazione e la crescita di progetti interregionali di investimento.

I partenariati selezionati dovrebbero inoltre aver analizzato gli ostacoli finanziari e giuridici alla commercializzazione e alla crescita di tali progetti e aver sviluppato forme di cooperazione con altri programmi e altre iniziative dell’UE.

Le azioni selezionate dovranno inoltre operare in sinergia con partenariati consolidati in altri settori contemplati dalle tre piattaforme tematiche di specializzazione intelligente.

L’invito per partecipare sarà aperto fino al 7 settembre 2020 (ore 23.00 – ora di Bruxelles).

Per maggiori informazioni clicca qui.