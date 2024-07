Il colosso parla di "imprevedibile contesto normativo" eppure non ha fatto granché per impedire che l'Unione Europea sollevasse più di un dubbio su come addestra i suoi modelli di intelligenza artificiale Llama.

Meta ha deciso di non offrire il suo prossimo modello di intelligenza artificiale multimodale e le versioni future ai clienti nell’Unione Europea, citando una mancanza di chiarezza da parte degli enti regolatori di Bruxelles. I modelli in questione sono progettati per elaborare non solo testo, ma anche immagini e audio, e potenziare le capacità di intelligenza artificiale nelle piattaforme Meta e negli occhiali intelligenti Ray-Ban.

“Nei prossimi mesi pubblicheremo un modello Llama multimodale, ma non nell’UE a causa della natura imprevedibile del contesto normativo europeo”, ha affermato Meta in una dichiarazione ad Axios. La mossa di Meta segue una decisione simile di Apple, che ha recentemente annunciato che non avrebbe rilasciato le sue funzionalità Apple Intelligence in Europa a causa di preoccupazioni normative.

Margrethe Vesteger, commissaria per la concorrenza dell’UE, aveva criticato duramente la mossa di Apple. Non consentire all’UE di accedere ai modelli di intelligenza artificiale multimodale di Meta potrebbe avere implicazioni di vasta portata: ciò significherebbe che le aziende che li utilizzano per realizzare i propri prodotti e servizi non saranno in grado di ultimare i loro progetti sul nostro mercato continentale.

AI di Llama 3 bloccata in UE

Meta ha sottolineato che ha ancora in programma di rilasciare in UE Llama 3, modello che potrà generare solo testo. La preoccupazione principale deriva dalle sfide dell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale utilizzando i dati dei clienti europei e rispettando al contempo il Gdpr. A maggio, il colosso americano ha annunciato l’intenzione di utilizzare post disponibili al pubblico da utenti di Facebook e Instagram per addestrare futuri modelli di intelligenza artificiale. Dopo qualche giorno, ha bloccato l’attività in Unione Europea, a seguito di un rifiuto da parte degli enti di regolamentazione della privacy dei dati nella regione. All’epoca, Meta ha difeso le sue azioni, affermando che essere in grado di addestrare i suoi modelli sui dati degli utenti europei era necessario per riflettere la cultura e la terminologia locali.

“Se non addestriamo i nostri modelli sui contenuti pubblici che gli europei condividono sui nostri servizi e altri, come post o commenti, allora i modelli e le funzionalità di intelligenza artificiale che alimentano non comprenderanno accuratamente le lingue regionali, le culture o gli argomenti di tendenza sui social media” ha affermato l’azienda in un post sul blog . “Riteniamo che gli europei saranno mal serviti da modelli di intelligenza artificiale che non sono informati dai ricchi contributi culturali, sociali e storici dell’Europa”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz