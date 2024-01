UE, 760 milioni di euro per la transizione digitale e la cybersecurity

Grazie al Programma Europa Digitale sono stati assegnati nuovi finanziamenti per accelerare e rafforzare la transizione digitale, soprattutto in chiave di IA, dati, competenze e maggiore sicurezza informatica. Tutte azioni tese a promuovere con maggiore impegno la leadership e la sovranità europea nelle tecnologie avanzate.

Il programma Europa digitale promuove leadership e sovranità dell’UE nelle tecnologie digitali

Grazie al Programma Europa Digitale è possibile mettere assieme più risorse finanziarie per sostenere i progetti più innovativi e di maggiore impatto economico e sociale che da solo nessuno Stato dell’Unione potrebbe portare avanti.

“È fondamentale che l’Europa continui a sostenere i nostri obiettivi del decennio digitale concentrandosi maggiormente sulle competenze digitali, sull’eccellenza nell’intelligenza artificiale e sulla sicurezza informatica”, ha spiegato in una nota Margrethe Vestager, Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea.

“Il programma Europa digitale promuove la leadership e la sovranità dell’Europa nelle tecnologie digitali. Si baserà sul recente accordo sulla legge dell’UE sull’intelligenza artificiale e stimolerà lo sviluppo di un fiorente ecosistema europeo di startup in questo settore strategico. Ci consentirà inoltre di ampliare e potenziare le nostre capacità nel cloud, nei dati e nella sicurezza informatica, comprese le competenze digitali necessarie”, ha dichiarato Thierry Breton, Commissario per il Mercato Interno.

Nuove risorse per la transizione digitale, l’IA e la cybersecurity

E proprio a partire da questo concetto chiave la Commission europea ha aggiornato i piani di lavoro del programma Europa digitale per il 2024, assegnando 762,7 milioni di euro per la transizione digitale, il cloud, i dati, la formazione per l’acquisizione di nuove competenze e la sicurezza informatica.

Il programma di lavoro principale è quello relativo all’attuazione della transizione digitale, che potrà contare su 549 milion idi euro per finanziarie tutte le azioni necessarie all’attuazione della normativa sull’intelligenza artificiale e di un ecosistema europeo dedicato, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Per la cybersecurity, invece, ci saranno 214 milion di euro destinati a progetti per il rafforzamento della resilienza collettiva degli Stati, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, con il supporto del Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza.

Tutte le iniziative saranno portate avanti su larga scala, in più Paesi contemporaneamente, per facilitare il raggiungimento comune degli obiettivi e dei traguardi digitali.

I primi bandi per il programma Europa digitale saranno pubblicati all’inizio del 2024, altri arriveranno in primavera del prossimo anno.