Jack Dorsey, fondatore e patron di Twitter, considera la decisione di bandire definitivamente il presidente americano uscente Donald Trump dalla piattaforma “quella giusta”, ma che costituisce comunque un “fallimento” e che “stabilisce un precedente pericoloso” nell’ambito del potere detenuto dalle grandi tech company.

In una serie di messaggi twittati oggi il capo di Twitter riconsidera la decisione del social network di bandire a tempo indeterminato Trump per aver ha incoraggiato la violenza al Campidoglio americano lo scorso 6 gennaio un “fallimento da parte nostra nel promuovere una sana conversazione”.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

Dorsey: “Pericoloso il potere che un individuo o un’azienda ha su parte della conversazione pubblica globale”

Questo tipo di misure “ci dividono. Limitano le possibilità di spiegare, di riscattarsi, di imparare e crea un precedente che penso sia pericoloso: il potere che un individuo o un’azienda ha su parte della conversazione pubblica globale”, ha continuato in un lungo tweet.

Twitter era il principale strumento di comunicazione del tycoon, che lo utilizzava quotidianamente per raggiungere direttamente i suoi 88 milioni di follower. È stato anche sospeso da Facebook, Snapchat e Twitch. E per una settimana anche da YouTube. Ma la decisione di Twitter è di gran lunga la più iconica.

That said, having to ban an account has real and significant ramifications. While there are clear and obvious exceptions, I feel a ban is a failure of ours ultimately to promote healthy conversation. And a time for us to reflect on our operations and the environment around us. — jack (@jack) January 14, 2021

Dorsey sottolinea che l’equilibrio del potere è stato rispettato fintanto che “le persone potevano semplicemente rivolgersi a un altro servizio se le nostre regole e la nostra applicazione delle regole non le soddisfacevano”. Ma “questo concetto è stato messo in discussione la scorsa settimana quando anche diversi altri fornitori di strumenti internet essenziali hanno deciso di non ospitare ciò che ritenevano pericoloso”, ammette.

Anche Snapchat sospende definitivamente l’account di Trump

Il presidente americano uscente Donald Trump è stato bandito permanentemente anche da Snapchat, il social network che permette agli utenti di interagire tra loro tramite una chat diretta e lo scambio di foto o brevi video di 10 secondi, dopo una iniziale sospensione.

“Nell’interesse della sicurezza pubblica e in base ai suoi tentativi di diffondere disinformazione, discorsi d’odio e incitazioni alla violenza, che sono chiare violazioni della nostre linee guida, abbiamo preso la decisione di mettere fine permanentemente al suo account”, ha spiegato un portavoce dell’applicazione multimediale.

Successivamente agli eventi accaduti il 6 gennaio a Washington i principali social network hanno reagito allo stesso modo. Non solo le piattaforme più tradizionali come Twitter, Facebook e Youtube, ma anche TikTok, Twitch, Discord e Reddit hanno deciso di bloccare gli account social del presidente americano e molte community a lui legate.

Amazon – Parler: la causa arriva in tribunale

Amazon difende la sua decisione di bloccare Parler, il social media sovranista al momento offline, e chiede alla giustizia americana di non ordinare di reintegrare il servizio.

Amazon ha sospeso Parler nei giorni scorsi dopo che il servizio è stato usato dai sostenitori di Donald Trump per organizzare l’assalto al Campidoglio lo scorso 6 gennaio. “Parler ha violato il contratto ospitando contenuti violenti e non agendo tempestivamente nel rimuoverli”, afferma Amazon nei documenti depositati in tribunale.

Parler ha fatto causa ad Amazon, chiedendo a un giudice federale di Seattle di ordinare ad Amazon il reintegro immediato.