Twitter hack, letti messaggi di 36 account tra cui un politico dei Paesi Bassi

“Crediamo che gli hacker abbiano fatto accesso ai messaggi privati di 36 account sui 130 presi di mira, incluso un account che appartiene a un politico dei Paesi Bassi. Al momento non abbiamo altre indicazioni su ulteriori ex politici o in carica di cui sono stati visualizzati i messaggi privati”.

Con questo tweet attraverso il suo account di supporto, Twitter ritorna a parlare dell’imponente attacco informatico che ha coinvolto l’azienda lo scorso 16 luglio.

Nell’hack i profili di utenti illustri, da Obama e Elon Musk, da Jeff Bezos a Warren Buffett, fino agli account di Apple e Uber, sono stati violati per inserire un messaggio truffa mirato a raccogliere bitcoin e sfruttando, probabilmente, una falla di sicurezza di uno o più dipendenti. I criminal hacker hanno raccolto circa 120mila dollari, nelle ore successive all’attacco il titolo di Twitter è crollato in Borsa.

Our investigation continues, but we wanted to share more specifics about what the attackers did with the accounts they accessed. Following a complete review of all targeted accounts, here is more detail on what we know today: