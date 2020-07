Biden, Musk e Gates coinvolti nel più grande hack della storia di Twitter

Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. Ma anche Barack Obama, Michael Bloomberg, Apple e Uber sono stati coinvolti nel più grande hack della storia di Twitter.

Tutte vittime nell’ambito di quella che appare una maxi truffa sui Bitcoin.

Stanotte, da tutti gli account citati, sono partiti i tweet che promettevano di raddoppiare la cifra inviata ai loro indirizzi Bitcoin recitava il seguente testo: “Mi sento generoso, raddoppio tutti i pagamenti inviati al mio indirizzo BTC. Voi mi mandate 1.000 dollari e io ve ne mando indietro 2.000! Lo faccio solo per i prossimi 30 minuti“, è il tweet lanciato dall’account del patron di Tesla.

Simili quelli arrivati dagli account di Biden e Obama. “Voglio restituire alla comunità quello che mi ha dato. Tutti i Bitcoin inviati all’indirizzo allegato qui sotto saranno raddoppiati! Se inviate 1.000 dollari, vi manderò 2.000 dollari. Lo faccio solo per 30 minuti“, è il cinguettio partito dal candidato democratico alla Casa Bianca, l’ex vice presidente Biden.

Twitter ha cominciato rimuovendo i primi messaggi, che aumentavano in numero sempre maggiore con il passare dei minuti.

Il New York Times ha scritto che Twitter ha cominciato a disabilitare ampie parti del suo servizio, inclusa la possibilità di twittare per tutti gli account verificati per un paio d’ore e ha inviato una comunicazione per dire che stava indagando sul problema e cercando una soluzione.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.