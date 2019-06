Il 12% delle banche è impegnato in un percorso “full digital”, un 38% è "in fase di trasformazione" e l’altro 50% ne è completamente fuori, con disappunto dei mercati. Julian Skan: “A rendere insicuri gli investitori è proprio il modello tradizionale di banca”.

Negli ultimi tre anni sono stati investiti dal sistema bancario più di 1.000 miliardi di dollari in tecnologie per la trasformazione digitale, ma in termini di crescita e di rendimenti i risultati stentano ad emergere, secondo il nuovo studio Accenture dal titolo “Caterpillars, Butterflies, and Unicorns: Does Digital Leadership in Banking Really Matter?”.

Su 160 istituti bancari di 21 Paesi, solo il 50% di questi sta effettivamente ottenendo maggiore redditività e ritorni azionari. Il dato si compone così: appena il 12% delle banche è pienamente impegnato nella digital transformation con piani di investimenti legati ad una strategia di crescita pienamente digitale (“Full digital”); il restante 38% si dice “in piena fase di trasformazione”, ancora senza una strategia dedicata.

L’altro 50% non riesce a mostrare segni di progresso tangibili e, anzi, gli investitori mostrano una mancanza di fiducia nel futuro del settore.

“A rendere insicuri gli investitori è proprio il modello tradizionale di banca – ha dichiarato in una nota allo studio Julian Skan, senior managing director & global Banking lead Accenture – e la nostra ricerca dimostra senza mezzi termini che solo la trasformazione digitale porta a prestazioni economiche superiori e maggiore competitività, con un divario crescente tra chi investe e chi no”.

Secondo Alan McIntyre, senior managing director & head of global Banking practice di Acenture: “La trasformazione digitale consentirà agli istituti bancari di prepararsi per le fide future e soprattutto di migliorare in termini di efficienza e competitività, anche in funzione della concorrenza più agguerrita dei player fintech e delle big company tecnologiche”.

D’altronde, si legge nel commento al Rapporto Accenture, la trasformazione digitale sta guidando un cambiamento che porta e porterà maggiori benefici più nella riduzione dei costi, che nella crescita dei ricavi, almeno nel breve-medio termine.

L’efficienza sta nell’ottenere “redditività crescente per ogni singolo dollaro”, anche grazie ad una migliore leva operativa, che a sua volta è fortemente correlata all’indice di maturità digitale di un istituto.