Si è svolta oggi in Banca d’Italia a Roma la conferenza G7-IEA sul tema “Garantire una transizione energetica ordinata” (‘Ensuring an Orderly Energy Transition’).

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Si è svolta oggi in Banca d’Italia a Roma la conferenza G7-IEA sul tema “Garantire una transizione energetica ordinata” (‘Ensuring an Orderly Energy Transition’). Nella sessione di apertura anche Mary Burce Warlick, Deputy Executive Director dell’International Energy Agency (IEA), secondo la quale, entro il 2030, bisognerebbe più che raddoppiare gli investimenti annuali in energia pulita ed elettrificazione.

5000 miliardi di dollari all’anno

2000 miliardi di dollari l’anno non bastano più. Per una transizione energetica ordinata, dall’inizio del prossimo decennio bisognerebbe passare a quota 5000. È quanto emerso dall’intervento della vicedirettrice esecutiva dell’Agenzia Internazionale per l’energia (IEA), Mary Burce Warlick, alla conferenza G7/ IEA organizzata presso la sede della Banca D’Italia, a Roma […].

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz