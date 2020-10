Torri Tlc, anche 3 Uk pronta allo spin off dei suoi asset nel Regno Unito

Lo spin off delle torri cellulari sembra un trend ormai consolidato nel mondo delle telco europee, e adesso potrebbe essere arrivato il turno di 3 Uk. Lo scrive il sito specializzato telecoms.com, riportando una indiscrezione del Telegraph, secondo cui l’operatore vuole monetizzare i suoi asset cedendo la sua infrastruttura, e per questo potrebbe vendere centinaia di impianti che si trovano sui tetti dei palazzi del centro rilevati nel quadro dell’acquisizione di UK Broadband nel 2017.

Three pronta a uscire da MBNL

Inoltre, secondo altre fonti, Three sarebbe anche intenzionata ad uscire da MBNL, la joint venture di network sharing costituita con EE che gestisce la maggior parte dei macro siti di Three, in modo da scorporare anche questo asset.

Cellnex interessata?

Un acquirente potenziale per gli asset di Three potrebbe essere la spagnola Cellnex, che l’anno scorso aveva rilevato le torri della concorrente Arqiva.

A oggi Cellnex è di gran lunga la tower company principale in Europa, con più di 60mila siti. Ma le grandi telco si stanno cominciando a muovere, avendo fiutato l’opportunità di incassare grossi utili dalle loro torri, non ultima Vodafone.

Vantage Towers di Vodafone, Ipo nel 2021

La compagnia britannica ha scorporato le sue torri in Europa in una controllata, Vantage Towers, procedendo alla fusione delle torri in in Italia e Grecia, rispettivamente con Tim in Inwit e con Wind Hellas.

Il risultato è che Vantage Towers vanta ora circa 68mila siti, il che le conferisce una posizione di numero uno o due in nove mercati. L’operazione esclude il Regno Unito, dove, analogamente a Three, le torri di Vodafone sono conferite in network sharing con O2 in una società a parte, chiamata Cornerstone.

Dal canto suo, Vantage Towers ha l’obiettivo di sbarcare in borsa l’anno prossimo a Francoforte, e a questo scopo ha appena nominato chairman Rüdiger Grube. Grube è stato in passato Ceo di Deutsche Bahn e chairman del produttore di aerei Airbus. Ha inoltre ricoperto diversi ruoli in Daimler.

Il Ceo di Vodafone Nick Read punta molto sull’Ipo all’inizio del 2021 e sulla valorizzazione di Vantage Towers.

Nel frattempo, in India la tower company Indus Towers – in cui Vodafone Idea detiene una quota significativa – sta facendo passi in avanti verso la fusione con Bharti Infratel e la creazione della maggior tower company globale al di fuori della Cina con 163mila siti.

Inwit, Tim accordo con Ardian

Tornando in Europa, non più tardi di venerdì scorso Tim ha annunciato un accordo con la società di investimenti francese Ardian, che ha rilevato il 49% di Daphne 3, il veicolo che controlla la quota del 30,2% detenuto da Tim in Inwit. Tim resta il controllore del 51% di Daphne 3. L’obiettivo è valorizzare le nuove opportunità derivanti dall’implementazione del 5G.

Un business alquanto promettente, non sembra quindi così strano che anche 3 Uk stia pensando allo spin off delle sue torri Tlc.