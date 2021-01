Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per mercoledì 20 gennaio

AL NORD

Nuvolosità diffusa al mattino su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con piogge sparse in Liguria e neve su Appennino e Alpi centrali. In serata tempo in peggioramento su gran parte delle regioni con piogge e nevicate a quote basse.

AL CENTRO

Giornata nuvolosa sulle regioni del centro Italia, specie su Toscana, Lazio e Umbria con deboli piogge o pioviggini al mattino e a seguire durante la seconda parte della giornata, specie in serata o nottata. Stabile su Marche e Abruzzo. Neve oltre i 800 metri al mattino, a salire fino a 1500 metri in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità al sud Italia, da segnalare solo delle nubi anche compatte in Campania fin dalle prime ore della giornata con deboli piogge associate. Nubi irregolari alternate a schiarite su tutte le altre regioni meridionali.

TEMPERATURE

In sensibile aumento specie al centro-sud Italia.