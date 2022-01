Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la scorsa edizione, Alberto Angela torna in prima serata alla scoperta dei patrimoni UNESCO del nostro Paese. Riparte dunque il viaggio di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, il programma tv dedicato all’arte e alla bellezza.

Un viaggio attraverso i più affascinanti siti del nostro Paese riconosciuti appunto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, che andrà in onda su Rai 1 con l’arrivo del nuovo anno. Scopriamo di più su questo imperdibile appuntamento alla scoperta delle opere ed eccellenze italiane.

“Meraviglie – La Penisola dei Tesori”: le anticipazioni

Dopo il successo delle passate edizioni di “Stanotte a…” e di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, Alberto Angela torna in tv con una serie di speciali che raccontano la ricchezza creativa del nostro Paese, accompagnandoci alla scoperta del patrimonio artistico italiano e non solo.

La quarta stagione di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori” si articola in 4 imperdibili appuntamenti televisivi che ci accompagneranno alla scoperta dei luoghi più belli della penisola, esplorata da nord a sud, per mostrare gli incantevoli tesori italiani inseriti dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’Umanità.

Storia, arte, natura e cultura si fondono in un viaggio con alcuni dei personaggi più rappresentativi della creatività italiana, e un occhio di riguardo per le eccellenze locali.

Gli ospiti speciali

Anche in questa nuova edizione sarà un personaggio storico a raccontare i segreti dei capolavori italiani: Gian Galeazzo Visconti, Eleonora Duse, Giacomo Casanova, Celestino V e Cristoforo Colombo sono solo alcuni di essi.

A interpretare i grandi nomi della storia italiana ci penseranno come sempre dei celebri attori legati a un determinato luogo. Inoltre, non mancheranno ospiti d’eccezione che in ogni puntata faranno visita ad Alberto Angela. Tra questi: Stefano Bollani e Milo Manara.

I siti della quarta edizione

In questo viaggio fra arte e bellezze naturali scoprirete i numerosi siti italiani riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Al nord, in particolare, saranno svelati alcuni dei tesori della Valle d’Aosta. Al centro visiterete Lucca. Mentre per quanto riguarda il sud, le puntate saranno dedicate alla scoperta di Procida e Ischia.

Quando va in onda “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”

Dopo il primo appuntamento con “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, andato in onda lo scorso 28 dicembre, in prima serata su Rai 1 (disponibile in HD su tivùsat al canale 101) arrivano le nuove puntate, sempre di martedì in prima serata, previste per l’8, l’11 e il 18 gennaio.

Il programma, girato in risoluzione 4K e tecnologia HDR, offre immagini in Ultra HD in grado di mostrare le bellezze del Paese agli spettatori nei minimi dettagli.

Il contenuto televisivo in altissima risoluzione è visibile sul canale Rai 4K di tivùsat: sintonizzatevi sul canale 210 della tv satellitare. Per farlo è necessario disporre di un televisore compatibile o certificato tivùsat 4K e di una CAM certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità in tv, continuate a seguire Tivù La Guida.