Torna l’anticiclone, fine settimana con cieli poco nuvolosi

Migliora il tempo sul nostro Paese, con gli ultimi disturbi all’estremo Sud e la rimonta dell’anticiclone, garanzia di cieli poco nuvolosi. Transito di nubi innocue su alcune regioni. Temperature in leggera ripresa.

L’anticiclone alla riconquista dell’Italia.

Innocua nuvolosità medio-alta in transito da Ovest verso Est su tutte le regioni, ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali o deboli piogge sulla Liguria centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nella prima parte del pomeriggio.

Nubi in aumento in serata su Umbria e regioni tirreniche ma con tempo asciutto.

Molte nubi in transito sulla Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo, bel tempo e sole prevalente altrove. Temperature minime in aumento su tutta la Penisola, stazionarie o in lieve calo al Nord le massime.